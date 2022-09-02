شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Blue Origin تؤخر إطلاق صاروخ New Shepard مرة أخرى بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت "Blue Origin" فرصة إطلاق صاروخها "New Shepard" مرة أخرى، اليوم، بسبب حالة الطقس، ولم تصدر بعد تاريخًا مستهدفًا جديدًا، وفقاً لموقع space.

كان من المفترض أن تنطلق مركبة "Blue Origin New Shepard" شبه المدارية من موقع إطلاق الشركة فى غرب تكساس، والذى يقع بالقرب من بلدة "فان هورن".

وكانت شركة Blue Origin تأمل فى الأصل فى إطلاق المهمة "NS-23"، لأنها ستكون رحلة New Shepard رقم 23 يوم الأربعاء 31 أغسطس، لكن الظروف الجوية السيئة حالت دون الإقلاع، وكتبت "Blue Origin" في تحديث تويتر "نحن مستمرون فى تتبع الطقس فى غرب تكساس".

ويتكون New Shepard من صاروخ وكبسولة، وكلاهما قابل لإعادة الاستخدام، تشغل Blue Origin حاليًا مركبتين "New Shepard"، إحداهما للسياحة الفضائية والأخرى للرحلات ذات الحمولة الصافية فقط.

كما أطلقت الشركة ست بعثات مأهولة حتى الآن، جميعها منذ يوليو 2021، وستكون "NS-23" أول رحلة حمولة فقط منذ أغسطس من العام الماضي.