شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مؤتمر أبل العالمي للكشف عن سلسلة هواتف أيفون 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أبل مؤخرًا بالكشف عن الدعوة لحدثها القادم بعنوان "Far Out" عالميًا، وفي هذا الحدث ، من المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 14 إلى جانب الجيل التالي من AirPods Pro و أبل Watch Series 8 و iPad و Mac والمزيد.

و يعد هذا أيضًا أول حدث لشركة أبل يحدث شخصيًا منذ الوباء في أبل Park Cupertino، وإلى جانب ذلك ، سيتم أيضًا بث حدث أبل مباشرةً عبر قنوات محددة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الحدث القادم.

حدث أبل iPhone 14: التاريخ والوقت وفقًا للدعوة التي أرسلتها أبل، من المقرر عقد الحدث في 7 سبتمبر، وسيعقد الحدث في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ ، أي حوالي الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

حدث أبل iPhone 14: تفاصيل البث المباشر حدث أبل iPhone 14: تفاصيل البث المباشر كما هو الحال دائمًا ، سيتم بث حدث iPhone 14 مباشرةً عبر قنوات محددة، ويمكنك مشاهدة الحدث مباشرةً على موقع أبل الرسمي على الويب ، و أبل TV + و YouTube.

حدث أبل iPhone 14: كل ما هو متوقع حدث أبل iPhone 14: كل ما هو متوقع كما ذكرنا سابقًا ، من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في هذا الحدث، أهم جهاز وصل هو سلسلة iPhone 14، وهذه المرة ، من المرجح أن تتخلى شركة آبل عن الإصدار "المصغر" من iPhone 14، ومع ذلك ، لا يزال من المتوقع أن تحتوي المجموعة على أربعة إصدارات مختلفة من iPhone 14 والتي تشمل iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro الأعلى.

بصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن الجيل التالي من أبل Watch Series 8 و Watch Series 8 Pro في هذا الحدث، ومن المرجح أن تقدم Watch 8 Pro ميزات أفضل للصحة واللياقة إلى جانب تحسينات أخرى مثل المستشعرات وعمر البطارية والمتانة وما إلى ذلك.

الجهاز الثالث المتوقع وصوله إلى الحدث هو AirPods Pro 2، ومن المرجح أن يتميز AirPods Pro 2 القادم بتصميم جديد تمامًا إلى جانب دعم الترميز LE و LC3.