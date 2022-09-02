شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الشركات الثلاث لناسا في بناء مصفوفات شمسية عمودية للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن نشر أحد النماذج الأولية للمصفوفة الشمسية في القطب الجنوبي للقمر قرب نهاية هذا العقد، حيث استعانت ناسا بثلاث شركات للمساعدة في تطوير صفائف شمسية جديدة لتشغيل بعثات أرتميس إلى القمر بواسطة رواد الفضاء والروبوتات.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، منحت وكالة الفضاء هذا الشهر ما مجموعه 19.4 مليون دولار لشركات Astrobotic Technology و Honeybee Robotics و Lockheed Martin لتطوير مصفوفات شمسية عمودية يمكنها تشغيل المعدات لرواد فضاء برنامج Artemis أو الأنظمة الروبوتية على القمر.

قال نيكي ويرخايزر، مدير نضج التكنولوجيا في مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا: "ستوفر هذه النماذج الأولية حلولًا واعدة لمصادر طاقة موثوقة على القمر، والتي تعد مفتاحًا لنجاح أي شيء نقوم به على سطح القمر تقريبًا".

وأضاف ويرخايزر، "يلعب هذا الجهد المثير دورًا مهمًا سيساعد في تعزيز استكشافنا لأرتميس في بيئة التحدي الفريدة للقطب الجنوبي للقمر."

يهدف برنامج Artemis التابع لناسا إلى إعادة رائد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025، وبناء محطة فضاء Gateway حول القمر واختبار الموائل القمرية والمركبات الجوالة والمعدات التي يمكن أن يستخدمها رواد الفضاء في الرحلات إلى المريخ.

وكتبت ناسا أن الأموال الجديدة ستستخدم لبناء واختبار نماذج أولية من المصفوفات الشمسية المثبتة على الصاري بحيث يمكن نشرها في القطب الجنوبي للقمر "قرب نهاية هذا العقد".

كما أضافت ناسا في وصف لها: "يجب أن تظل التصميمات مستقرة على التضاريس المنحدرة وأن تكون مقاومة للغبار القمري الكاشطة ، مع تقليل الكتلة والحجم المخزن للمساعدة في توصيل النظام إلى سطح القمر".