أفضل10 تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد

تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد هي تطبيقات تهم الكثير من المستخدمين وتحظى بعدد كبير للباحثين عنها، فبعض هواتف الأندرويد قد أصدرت ولا تمكن من تسجيل المكالمات، وتلك الميزة مهمة لدى كثيرين، والجدير بذكره أن شركة google ستقوم بحذف جميع تطبيقات تسجيل المكالمات في نهاية هذه السنة أو في السنة القادمة، وإن كنت من مستخدمي هواتف Samsung فأود أن أذكرك أو أعلمك بأن سامسونج تستخدم تطبيقات تسجيل للمكالمات خاصة بها، والتي تمتاز بعدم إخطارها للطرف الثاني بتسجيل المكالمة بعكس تطبيقات تسجيل المكالمات الخاصة بـ google، وفي المقال سنتحدث عن مجموعة من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد..تابع لتعرف ما تريد.

جدول المحتويات

تطبيق Truecaller

وهو أحد أشهر تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، وهو غني عن التعريف، إلا أنه يمكننا التحدث عن بعض مميزاته التي هي معروفة سلفًا للكثير، كقدرته على معرفة هوية المتصل وهي الميزة الأشهر، وإمكانية وضع الأرقام المزعجة على القائمة السوداء والقيام بحظرها، ويوفر التطبيق إمكانية المراسلة والدردشة والكثير من المميزات التي يمكن الحصول عليها في النسخة المدفوعة والذهبية.

مميزات التطبيق:

تسجيل المكالمات بجودة عالية.

إمكانية معرفة هوية المتصل.

إمكانية حظر المكالمات المزعجة.

إمكانية الدردشة والمراسلة بينك وبين الآخرين.

إمكانية تسجيل المكالمات تلقائيًا.

إمكانية عمل نسخة احتياطية للمكالمات والرسائل.

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تطبيق Voice recorder sound recorder

يعد من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الاندرويد، والجدير بالذكر أنه ليس مجرد تطبيق لتسجيل المكالمات، فيمكن أن نطلق عليه أنه متعدد المواهب! فيمكنه تدوين الملاحظات الصوتية، في حال أردت تسجيل فكرة ما أو ملاحظة ما فهذا هو التطبيق المناسب، كما يمكنه التسجيل أثناء غلق الشاشة، فلا يشترط أن تبقي على شاشة هاتفك مفتوحة لتستطيع التسجيل من خلال التطبيق، وإضافة إلى ذلك يتيح اختيار التسجيل بالمايك الداخلي، أو المايك الخارجي في حال وضعك لسماعة أو مايك، وكل هذا يجعله مناسب لأصحاب المهن الإعلامية كالصحفيين وغيرهم لتسجيل اللقاءات وماشابه ذلك.

مميزات التطبيق:

يقوم بالتسجيل بجودة عالية.

يمكن التسجيل أثناء غلق الشاشة.

يتيح التسجيل بالمايك الداخلي المرفق بالهاتف، أو بالمايك الخارجي.

يتسم ببساطة الواجهة الخاصة به.

يقوم بحفظ التسجيلات بترتيب مبسط وسهل.

بالتأكد يمكن حذف ومشاركة التسجيل بعد الإنتهاء منه.

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السعر: Free

تطبيق Call recording – ACR

من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد ويعد خيار مقبول لإجراء تسجيل المكالمات، يتسم بواجهة بسيطة ومميزة، كما يوفر خيار تسجيل المكالمات بشكل تلقائي، ويتسم هذا التطبيق بالأمان إذ أنه يمكنك من تفعيل كلمة مرور لحماية كل تسجيل قمت بتسجيله، كما أنه يقوم بتسجيل المكالمة بجودة عالية، ويدعم التخزين بالكثير من الصيغ الممكنة للتشغيل، كما تتوفر نسخة مدفوعة تدعم التخزين السحابي على خدمات مثل جوجل درايف، وتدعم التسجيل بشكل يدوي.

مميزات التطبيق:

يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية.

يتسم بواجهة بسيطة ومميزة.

يدعم الحفظ بصيغ تشغيل مختلفة مثل MP3 و M4A و OGG و WAV و AMR و 3GP و FLAC و MP4

يمكن حماية المكالمات التي تم تسجيلها بكلمة مرور خاصة بها.

يقوم بحذف التسجيلات غير المهمة تلقائيًا إلا إن وضعت عليها علامة لتميزها.

يمكن البحث عن التسجيلات من خلال رقم الهاتف أو اسم جهة الإتصال.

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مطور التطبيق: NLL السعر: Free

تطبيق Voice Recorder

تطبيق مميز للتسجيل الصوتي، وهو أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، ويمتاز بأنه لا يقتصر فقط على تسجيل المكالمات، بل يمكن تسجيل الملاحظات الصوتية من خلالها مهما كان طول مدتها، يعد تطبيقًا هامًا لمن اعتاد لتسجيل صوته الخاص سواء في قراءة القرآن أو الأغاني أيًا كان نوع الشيء الذي سيقوم بتسجيله، كما يدعم تخزين التسجيلات بأكثر من صيغ للتشغيل وبأحجام مختلف، ويقوم بالتسجيل بجودة عالية عادة، ويمكن إعادة تسمية التسجيلات بعد حفظها، وبه ميزات إضافية يمكنك الحصول عليها بشكلٍ مدفوع.

مميزات التطبيق:

إمكانية التسجيل بجودة عالية.

يمكن تسجيل الملاحظات الصوتية الطويلة والقصيرة من خلاله.

يدعم حفظ وتخزين التسجيلات بأكثر من صيغة للتشغيل.

يمكن إعادة تسمية التسجيلات بعد القيام بحفظها.

هناك نسخة مدفوعة بها ميزات إضافية يمكن الحصول عليها.

يقوم بترتيب وفرز التسجيلات حسب التاريخ والإسم والحجم والمدة.

يمكن استخدامه في تعيين أحد التسجيلات كنغمة لهاتفك أو صوت للإشعارات.

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السعر: Free

تطبيق Call Recorder

Call Recorder هو أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يمتاز بقدرته على تسجيل المكالمات بشكل متميز وبجودة عالية، ويمكن تسجيل المكالمات بعد غير محدود فلا يوجد حد معين لعدد المكالمات التي يمكن تسجيلها، ويوجد إمكانية التخزين السحابي والذي يكون مفيدًا لأن تحتفظ بنسخ التسجيلات التي قمت بحفظها بشكل دائم على تطبيقات مثل جوجل درايف وغيره، وهناك ميزة يختص بها هذا التطبيق وهي أنه يمكن اختيار الأشخاص الذين ستقوم بتسجيل مكالماتهم أو اختيار التسجيل لأي رقم غريب عامة.

مميزات التطبيق:

إمكانية التسجيل بجودة عالية.

إمكانية تسجيل المكالمات بشكل غير محدود.

إمكانية التخزين السحابي للتسجيلات على جوجل درايف وغيره من التطبيقات.

إمكانية اختيار الأشخاص الذي ستقوم بتسجيل مكالماتهم.

يمتاز بواجهة جيدة وبسيطة.

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السعر: Free

تطبيق Call Recorder Automatic

هو اختيارنا الخامس لأحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يمتاز بكونه تطبيق سهل الإستخدام وذو واجهة بسيطة ومميزة، ويقدم ميزة إضافية وفريدة وهي أنه يظهر أسماء الأرقام الغريبة تمامًا كتطبيق truecaller، حيث أنه وإن قررت الرد على مكالمة من رقم غير مسجل، سيقوم التطبيق بتسجيلها وحفظها بالإسم الذي وجده التطبيق لهذا الرقم، فلن يكون عنوان التسجيل مجهول الهوية، كما يمكن مشاركة التسجيل مع جهة اتصال من اختيارك، مع إمكانية عمل نسخ احتياطي للتسجيلات، ويمتاز بفرز وترتيب التسجيلات حسب الأسماء والتواريخ، وهناك الكثير من المميزات الإضافية التي يمكن الحصول عليها بشكل مدفوع.

مميزات التطبيق:

تسجيل المكالمات بجودة عالية.

سهولة الإستخدام وبساطة الواجهة.

كشف هوية المتصل عند الإتصال، وحفظ التسجيل باسم المتصل الذي تم كشفه.

إمكانية عمل نسخ احتياطي للمكالمات التي يتم تسجيلها.

حفظ التسجيلات بفرز وترتيب بسيط حسب الأسماء والتواريخ.

يمكن مشاركة التسجيلات مع الآخرين.

يمكن تسجيل المكالمات بشكل تلقائي.

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السعر: Free

تطبيق Call Recorder – Cube ACR

هو اختيار مميز لك إذا لم تروق لك التطبيقات السابقة، Cube ACR هو أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يمكن من خلاله تسجيل المكالمات بجودة عالية بل ولا يقتصر تسجيله للمكالمات على التي تأتيك على خطك، بل يمكن من خلاله أيضًا تسجيل المكالمات من تطبيقات أخرى مثل ماسنجر وواتساب وتليجرام، وهناك نسخة مدفوعة تُمَكنك من ميزات إضافية كالنسخ الإحتياطي للمكالمات وغيرها من الميزات

مميزات التطبيق:

يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية.

إمكانية تسجيل المكالمات التي يعد مصدرها الإنترنت (كالماسنجر).

يتيح إمكانية اختيار جهات اتصال معينة لتسجيل مكالماتها.

إمكانية التسحيل بشكل يدوي في أي وقت.

يمتاز يسهولة الإستخدام وبساطة الواجهة.

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السعر: Free

تطبيق ALL CALL RECORDER

هو اختيارنا السادس المقترح كأحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يمكنه تسجيل المكالمات الواردة والصادر بسهولة وبجودة عالية، ويمكن من خلاله مشاركة التسجيلات عبر الكثير من الطرق، ويمكن من التخزين السحابي للتسجيلات على تطبيقات مثل جوجل درايف وغيرها، كما أنه يقوم بحفظ التسجيلات بصيغة 3gb والتي تعد صيغة مميزة وتوفر في مساحة التخزين.

مميزات التطبيق:

يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية.

يقوم بتسجيل المكالمات بشكل بسيط وسهل.

يقوم بحفظ التسجيلات بصيغة 3gb.

يمكن التخزين السحابي للتسجيلات من خلاله.

يمكن مشاركة التسجيلات من خلال البلوتوث وغيره من أدوات المشاركة.

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السعر: Free

تطبيق BlackBox Call Recorder

مسجل مكالمات قوي ومجاني/يمكنه تسجيل كافة المكالمات الهاتفية/فرز التسجيلات والبحث عنها بسهولة/يدعم النسخ الاحتياطي والتخزين عبر جوجل درايف/يوفر لك تسجيلات بصوت واضح وجودة كبيرة/تنظيف التسجيلات القديمة بشكل تلقائي

أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات على هواتف الأندرويد، حيث يعد تطبيق مميز من بين تطبيقات تسجيل المكامات ويمكنك من التسجيل بشكل سهل وبسيط، كما يدعم التسجيل التلقائي للمكالمات الصادرة والواردة، وإضافة إلى ذلك إمكانية النسخ الإحتياطي للتسجيلات على جوجل درايف كتطبيق خاص بالتخزين بالسحابي، ويقوم بتنظيف التسجيلات القديمة حتى لا تتراكم ويؤثر ذلك على مساحة التخزين، كما يقوم بالتسجيل بجودة عالية ويقوم بترتيب التسجيلات وفرزها بشكل مبسط.

مميزات التطبيق:

تسجيل المكالمات بجودة عالية.

تسجيل المكالمات الصادرة والواردة تلقائيًا بسهولة.

يمكن القيام بنسخ احتياطي للتسجيلات وتخزينها على جوجل درايف.

يقوم بفرز وترتيب التسجيلات الصوتية حسب الإسم والتاريخ.

يقوم بتنظيف التسجيلات القديمة كي لا تتراكم.

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السعر: Free

تطبيق Smart Recorder

Smart recorder هو أحد أكثر التطبيقات تميزًا بين تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، حيث يتسم بالعديد من المميزات التي ستعجبك؛ منها أنه لا يقوم بتسجيل ما لا يمكنه سماعه! فلا يقوم بتسجيل الأوقات التي يتوقف فيها الكلام بين الطرفين، فلن تستمع في التسجيل إلا للدقائق أو الثوان التي تم فيها التحدث وحسب، كما يمكن التسجيل لوقت طويلًا فلا هناك حدود للوقت الذي يمكن استغراقه للتسجيل، وهناك ذكاء اصطناعي يمكن من تصفية الصوت من الضجيج المحيط أثناء المكالمة..ما يميزه فوق كل ذلك أيضًا أنه يتيح هذه المميزات بشكلٍ مجانيّ.

مميزات التطبيق:

يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية.

لا يوجد حد للوقت الذي يستغرقه التطبيق للتسجيل.

يحتوي على اختصارات مميزة كالتسجيل بنقرة واحدة.

يمكن التسجيل في الخلفية والتسجيل عند غلق الشاشة.

يقوم بتسجيل المكالمات تلقائيًا.

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السعر: Free

تطبيق Note Call Recorder

أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يتسم ببساطة الإستخدام وسلاسة الواجهة، يقوم بتسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة، كما أنه يتوفر به إمكانية وضع الأرقام على القائمة السوداء أو المعروفة بـ black list، والتي يوفرها التطبيق كقائمة خاص داخله، كما أنه يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية، ويسجل المكالمات بشكل تلقائي.

مميزات التطبيق:

تسجيل المكالمات بجودة عالية.

سهولة الإستخدام وبساطة تصميم الواجهة.

إمكانية وضع الأرقام على القائمة السوداء الخاصة بالبرنامج.

تسجيل المكالمات الصادرة والواردة بشكل تلقائي.

أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات.

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مطور التطبيق: BigD السعر: Free

تطبيق RMC Call Recorder

هو تطبيق مميز لتسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، يمكنه تسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة على هاتفك الأندرويد، كما أنه يتسم بسهولة الإستخدام وسلاسة الواجهة وحسن تصميمها، ويمكنه التسجيل بأكثر من صيغة مختلفة للتشغيل، ويقوم بتسجيل المكالمات بشكل تلقائي، وهناك إمكانية للتحكم بجودة الصوت، وهناك إمكانية التخزين السحابي على تطبيقات مثل جوجل درايف.

مميزات التطبيق:

يقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية.

إمكانية التخزين بأكثر من صيغة ممكنة للتشغيل.

إمكانية إنشاء نسخة احتياطية والتخزين السحابي.

يمكن التحكم في جودة الصوت.

يتسم بسهولة الإستخدام وبساطة الواجهة.

يقوم بتسجيل المكالمات بشكل تلقائي.

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السعر: Free

تطبيق All Call Recorder Lite

هو أحد أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات لهواتف الأندرويد، حيث يتنافس مع التطبيقات السابقة بشكلٍ جيد، حيث أنه يوفر التسجيل التلقائي للمكالمات الواردة والصادرة، ويمكن تخزين التسجيلات بأكثر من صيغة ممكنة، كما يوفر إمكانية اختيار أي المكالمات التي تود تسجيلها، ويقوم بتسجيل المكالمات بجودة عالية،ويمتاز بواجهة بسيطة وغير معقدة.

مميزات التطبيق:

تسجيل المكالمات بجودة عالية.

تسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة.

تسجيل المكالمات بشكل تلقائي.

يمكن حفظ التسجيلات بأكثر من صيغة ممكنة للتشغيل.

يمتاز بواجهة بسيطة وغير معقدة.

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السعر: Free