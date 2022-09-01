شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعى لتصنيف حالات سرطان الجلد بالتقاط صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت "سوزان كونوفر" في برنامج الدراسات العليا لتصميم وإدارة النظام بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تطبيق "Piction Health"، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على سرطان الجلد من الصور، حيث بدأ "Piction" كتطبيق جوّال، وبمرور الوقت، أدركت "كونوفر" أن الأمراض الجلدية الأخرى تشكل الغالبية العظمى من الحالات التي يراها أطباء الجلد، وفقاً لموقع scitechdaily.

تركز "كونوفر" وشريكها المؤسس "براناف كوبر" على مساعدة الأطباء في تحديد وإدارة الحالات الجلدية الأكثر شيوعًا مثل الطفح الجلدي، والأكزيما وحب الشباب والقوباء المنطقية، كما يخططان للدخول في شراكة مع أحدي الشركات للمساعدة في تشخيص سرطانات الجلد في المستقبل.

تقول كونوفر: "كل هذه الحالات الأخرى هي تلك التي غالبًا ما تتم إحالتها إلى طب الأمراض الجلدية، ويصاب أطباء الجلد بالإحباط لأنهم يفضلون علاج حالات سرطان الجلد أو الحالات الأخرى التي تحتاج إلى مساعدتهم، ويقوم أطباء الرعاية الأولية بألتقاط صورة لحالة جلد المريض، ثم يعرض تطبيق "Piction" صورًا للعروض التقديمية المماثلة لنفس الحالة، ويساعد"Piction" الأطباء أيضًا على التمييز بين الحالات التي يشتبهون فيها كثيرًا لاتخاذ قرارات رعاية أفضل للمريض.

أضافت "كونوفر"، يمكن لـ"Piction" تقليل الوقت الذي يستغرقه الأطباء لتقييم الحالة بحوالي 30 بالمائة، ويساعد الأطباء في إحالة المريض إلى طبيب الأمراض الجلدية بسرعة أكبر للحالات الخاصة التي لا يثقون في إدارتها، على نطاق أوسع، ويركز "كونوفر" على مساعدة المنظمات الصحية لتقليل التكاليف المتعلقة بالإحالات غير الضرورية والوصفات الطبية غير الفعالة.

تقول "كونوفر" عن سرطان الجلد الذي تعاني منه: "لقد كانت تجربة مخيفة حقًا، وأعتبر نفسي محظوظة جدًا لأنني علمت أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية كل عام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويذهب ثلثا هؤلاء الأشخاص إلى الرعاية الأولية للحصول على المساعدة، وحوالي نصف هذه الحالات يتم تشخيصها بشكل خاطئ لأن هؤلاء مقدمي الخدمة، ليس لديهم نفس القدر من التدريب في طب الأمراض الجلدية".

وأشارت "كونوفر" :"تطلب من "Piction" إنشاء شراكات بيانات مع مئات من أطباء الأمراض الجلدية في بلدان حول العالم أثناء الوباء، لذلك "Piction" لديها الآن أكبر مجموعة بيانات للطفح الجلدي في العالم، حيث يحتوي على أكثر من مليون صورة التقطها أطباء الأمراض الجلدية في 18 دولة".

تقول كونوفر إن قاعدة بيانات الصور في "Piction" تساعد الأطباء على تقييم الحالات بدقة أكبر في الرعاية الأولية، بعد أن يحدد مقدم الخدمة الحالة الأكثر احتمالية، تقدم "Piction" للأطباء معلومات عن خيارات العلاج لكل حالة.

تريد "كونوفر" إضافة قدرات لتحديد وتقييم الجروح والأمراض المعدية الأكثر شيوعًا في أجزاء أخرى، مثل الجذام، تأمل الشركة أيضًا في تقديم حلها للأطباء في الأماكن منخفضة الموارد من خلال الشراكة مع مجموعات غير ربحية.

وأضافت "كونوفر": "من المحتمل أن يصبح هذا أداة تشخيص كاملة في المستقبل، ولا أريد أن يشعر أي شخص بالطريقة التي شعرت بها عندما تم تشخيصي لأول مرة، وأريد أن يتمكن الأشخاص الآخرون مثلي من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب والمضي قدمًا في حياتهم".