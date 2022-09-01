شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. شركة سناب تسرح 1300 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سناب تقارير تفيد بأنها ستسرح حوالي 20% من موظفيها - حوالي 1300 شخص - لتقليل التكاليف. ألغت الشركة أيضًا معظم عروض سناب شات الأصلية (باستثناء سلسلة الأخبار السياسية والأخبار Good Luck America) وعلقت مشاريع أخرى.

قالت سناب إنها تضع الألعاب والتطبيقات المصغرة في وضع الصيانة، كما أنها ستغلق تطبيقي Zenly و Voisey المستقلين للتركيز على ميزات سناب ماب وساوند في سناب شات.

على صعيد الأجهزة، تعمل سناب على "تضييق نطاق استثمارها في نظارة Spectacles للتركيز على جهود البحث والتطوير طويلة المدى للغاية"، بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الشركة المزيد من التطوير لطائرة Pixy selfie بدون طيار بعد بضعة أشهر فقط من بدء بيع الجهاز.

وقالت سناب في مذكرة للمستثمرين إن عمليات التسريح وإلغاء المشاريع وإعادة الهيكلة الأخرى ستوفر للشركة ما يقرب من 500 مليون دولار في هيكل التكلفة النقدية السنوية مقارنة بربع أبريل إلى يونيو (حيث سجلت سناب نتائج أرباح باهتة).

ويتضمن الرقم تخفيضًا قدره 50 مليون دولار في تكاليف المحتوى. وستتراوح تكاليف إعادة الهيكلة بين 110 و175 مليون دولار.

ومن المحتمل أن يتم تكبد ما يقرب من 95 مليون دولار إلى 135 مليون دولار في نفقات التشغيل المعدلة ، ومعظمها في الربع الحالي حسبما نقلت Engadget.

كتب إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي لشركة سناب في رسالة إلى الموظفين: " نظرًا لانخفاض معدل نمو الإيرادات المنخفض حاليا، فقد أصبح من الواضح أنه يجب علينا تقليل هيكل التكلفة لدينا لتجنب تكبد خسائر كبيرة مستمرة"، "بينما قمنا ببناء احتياطيات كبيرة من رأس المال، وبذلنا جهودًا مكثفة لتجنب التخفيضات في حجم فريقنا من خلال تقليل الإنفاق في مجالات أخرى، يجب علينا مواجهة عواقب انخفاض نمو الإيرادات والتكيف مع بيئة السوق."

وأشار شبيجل إلى أن الشركة تعيد الهيكلة حول ثلاث ركائز: نمو المجتمع ونمو الإيرادات والواقع المعزز، وأضاف أن "المشاريع التي لا تساهم بشكل مباشر في هذه المجالات ستتوقف أو تتلقى استثمارات مخفضة بشكل كبير".

لقد شعرت شركة سناب بوطأة تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً، انخفض سعر سهمها بنسبة 80 في المائة هذا العام (على الرغم من أنه انتعش قليلاً بعد أنباء تسريح العمال وإعادة الهيكلة).

وحتى الآن في عام 2022، بلغ نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي ثمانية بالمائة وهو ما قال شبيجل "أقل بكثير مما كنا نتوقعه في وقت سابق من هذا العام"، ومع ذلك بدأت خدمة الاشتراك في سناب شات + بداية إيجابية، حيث قام أكثر من مليون مستخدم بالتسجيل في غضون الشهر الأول أو نحو ذلك.

ومؤخرا غادر اثنان من فريق قيادة شركة سناب إلى مناصب مكبيرة فى نتفليكس مسؤولي الإعلانات التنفيذيي، والتي ستبدأ قريبًا في تقديم فئة مدعومة بالإعلانات.

وقامت شركة سناب بترقية نائب الرئيس الأول للهندسة جيري هنتر إلى منصب رئيس العمليات، كما سيعين رونان هاريس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جوجل في المملكة المتحدة وأيرلندا، كرئيس لقسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.