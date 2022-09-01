شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تمنح 1.4مليار دولار لـ SpaceX لتمويل خمسة بعثات رواد فضاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت ناسا سبيس إكس بتنفيذ خمس بعثات رواد فضاء إضافية إلى محطة الفضاء الدولية "ISS"مقابل صفقة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والتي بموجب اتفاقية قائمة بين المنظمتين، سبيس إكس وناسا، وفقاً لموقع space.

سبيس إكس هي الشركة الخاصة الوحيدة على الإطلاق التي أطلقت رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وستكون سبيس إكس قادره على تجهيز 5 أطقم رواد فضاء آخرين ببدلات الطيران البيضاء المميزة.

وقال مسؤولو ناسا وفقاً لموقع space، إن الصفقة التي ستوظف مركبة الفضاء "Crew Dragon" التابعة لشركة SpaceX وصواريخ فالكون 9، تسمح لناسا بالحفاظ على قدرة أمريكية متواصلة للوصول البشري إلى محطة الفضاء حتى عام 2030".

وسيغطي الاتفاق مهام Crew-10 إلى Crew-14، والتي تمثل حوالي 20 مقعدًا للمركبة الفضائية بشكل عام، ومن المتوقع إطلاق SpaceX's Crew-5 في أوائل أكتوبر القادم، بعد إطلاق Crew-4.

تلقت سبيس إكس أيضًا ثلاث رحلات طيران من وكالة ناسا في ديسمبر الجاري، لنقل الطاقم التجاري "CCtCap" ، والذي تم منحه لأول مرة في عام 2014، وقال مسؤولو ناسا في تحديث اليوم إن صفقة "CCtCap" من SpaceX تبلغ قيمتها الإجمالية 4.9 مليار دولار.

قال مسؤولو الوكالة في ذلك الوقت: "نظام نقل طاقم سبيس إكس هو الوحيد المعتمد لتلبية متطلبات السلامة لوكالة ناسا لنقل الطاقم إلى المحطة الفضائية، وللحفاظ على التزام الوكالة تجاه شركائها الدوليين في الإطار الزمني المطلوب".

وتخطط ناسا لتشغيل بعثات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 على الأقل، وتمت الموافقة على الوكالة من قبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتمديد مشاركتها في المجمع المداري لمدة ست سنوات أخرى.

ومع ذلك، تعتزم روسيا الشريكة الرئيسية في محطة الفضاء الدولية، الانسحاب من محطة الفضاء بعد عام 2024 لبناء محطة فضائية روسية، ومن المحتمل ألا تكون هذه المحطة الجديدة جاهزة حتى عام 2028 على الأقل، كما يقول الخبراء.

لا توجد أي كلمة حتى الآن حول كيفية قيام ناسا وأي من شركائها المتبقين في محطة الفضاء الدولية بملء الفجوات التشغيلية التي خلفها الروس، مثل تعزيز المحطة الفضائية بشكل دوري لإبقائها على ارتفاع مناسب فوق الأرض.