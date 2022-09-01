شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد استعدادات مكثفة للعارضين قبل انطلاق IFA برلين 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات مكثفة للشركات العالمية فى ساحة Messe Berlin قبل انطلاق فعاليات معرض IFA2022 للإلكترونيات الاستهلاكية والذى تستضيفه العاصمة الألمانية فى الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري، حيث يجري العمل علي تجهيز الأجنحة بالمعدات والأجهزة الإلكترونية التى سيتم عرضها خلال الحدث العالمي.

ويعد المعرض من بين أكبر ثلاث معارض فى العالم الى جانب MWC فى اسبانيا ومعرض لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

ومعرض IFA فى برلين من اقدم المعارض الصناعية فى المانيا وهو معرض متخصص بالتكنولوجيا الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات بالعالم مثل آبل وسامسونج وتشويبا وإنتل وغيرها من الشركات.

كانت بداية المعرض عام 1924 وكان مختصاً بتقنيات الراديو ويعرف آنذاك باسم معرض راديو برلين - وينظم سنويا.

وانطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة من خلال المعرض على مدى تاريخه، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

ويشارك فى الحدث 1538 شركة من عمالقة التكنولوجيا وذلك فى 30 قاعة فى ساحة Messe Berlin، والتى تصل مساحتها لنحو 285 الف متر مربع.

وتشارك شركة سامسونج بجناح ضخم يضم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية.

وكشف جاي سونج لي ، رئيس الأجهزة الرقمية في سامسونج اليكترونيكس في منشور مدونة، أن الشركة الكورية تراهن على الاستدامة وكفاءة الطاقة في منتجاتها المستقبلية.