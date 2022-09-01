شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قمر الحصاد 2022 ومتى تشاهده هذا الشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر قمر الحصاد Harvest Moon كاملا هذا الشهر يوم السبت 10 سبتمبر، وفقًا للمرصد البحري الأمريكي بعد يومين من الاقتراب من زحل، وسيكون القمر في كوكبة الحوت، ولكن ما هو قمر الحصاد؟

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن البدر "القمر الكامل" هو عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض من الشمس، ويميل مدار القمر بمقدار 5 درجات تقريبًا عن مستوى مدار الأرض.

ويعد الشيء الوحيد الذي يميز Harvest Moon عن أسماء البدر الأخرى هو أنه غير مرتبط بشهر معين، كما هو الحال مع الآخرين، وبدلاً من ذلك، يرتبط Harvest Moon بتوقيت الاعتدال الخريفي، حيث يكون البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال هو الذي يطلق عليه اسم "Harvest Moon".

ويحدث Harvest Moon عادةً في شهر سبتمبر، ليحل محل قمر الذرة الكامل، ومع ذلك، فإنها تحدث أحيانًا في أكتوبر، ليحل محل قمر الصيادين الكامل.