شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تحديث iOS 12 لمعالجة ثغرة أمنية على أجهزة آيفون وآيباد القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل تحديث iOS 12 يجب على مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الأقدم تنزيله في أسرع وقت ممكن، حيث يعالج الإصدار الجديد من نظام تشغيل الشركة لعام 2018 ثغرة أمنية كبيرة قامت آبل بتصحيحها مؤخرًا داخل iOS 15.

ووفقًا لوثيقة الدعم كان من الممكن أن يكون خطأ WebKit قد سمح لموقع ويب بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهازك.

وبطريقتها المقتضبة المعتادة تشير آبل إلى أنها "على دراية بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة بشكل نشط." حسبما نقل موقع Engadget.

ولذا ننصح الشركة العملاء الذين لايزالون يستخدمون iOS 12 تنزيل التحديث في أقرب وقت.

والقائمة تتضمن iPhone 5s و iPhone 6 بالإضافة إلى iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3.

يمكنك تنزيل iOS 12.5.6 عن طريق فتح تطبيق الإعدادات والضغط على "عام" ثم تحديد "تحديث البرنامج" .