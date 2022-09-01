شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض IFA برلين يفتتح أعماله غدا بمشاركة عمالقة التكنولوجيا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا فعاليات معرض ايفا IFA برلين احد اعرق المعارض الدولية فى قارة اوروبا، حيث يقام فى الفترة من 2 إلى 6 سبتمر، بمشاركة العديد من كبري الشركات المتخصصة فى صناعة الالكترونيات على مستوى العالم، ويعد المعرض من بين أكبر ثلاث معارض فى العالم الى جانب MWC فى اسبانيا و معرض لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

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يعد معرض IFA فى برلين من اقدم المعارض الصناعية فى المانيا وهو معرض متخصص بالتكنولوجيا الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات بالعالم مثل آبل وسامسونج وتشويبا وإنتل وغيرها من الشركات.

وتستبق سامسونج الحدث العالمي قبل يوم من انطلاقه الرسمي بافتتاح جناحها الضخم والذي يضم احدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية فى العالم.

ومعرض إيفا من أقدم المعارض العالمية حيث كانت بدايته عام 1924 في مدينة برلين، وكان مختصاً بتقنيات الراديو ويعرف آنذاك باسم معرض راديو برلين - وينظم سنويا.

وانطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة من خلال المعرض على مدى تاريخه، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

منذ تأسيس المعرض حتى الآن تم إضافة مختلف أنواع التكنولوجيا المنزليه والاستهلاكية.

وتعرض المعرض للتوقف لمدة 10 سنوات ما بين الأعوام 1940- 1949 ثم عاد في عام 1950 ليقام بشكل دوري كل عامين حتي عام 2005 ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثا سنويا مرة أخرى ليقام بشكل مستمر فى شهر سبتمبر من كل عام فى برلين لكنه توقف العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا، وتقام دورة هذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوباء.