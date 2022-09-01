شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تستعرض تقنيات المنزل الذكى فى معرض IFA برلين 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت سامسونج العالمية ما تخطط للكشف عنه في معرض IFA برلين 2022، حيث تشارك الشركة الكورية بجناح ضخم يضم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية.

وكشف جاي سونج لي، رئيس الأجهزة الرقمية في سامسونج اليكترونيكس في منشور مدونة، أن الشركة الكورية تراهن على الاستدامة وكفاءة الطاقة في منتجاتها المستقبلية .

وكشف المدير التنفيذي عن ثلاث خطوات رئيسية ستجعل سامسونج " العلامة التجارية الأولى لكفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية " حسبما نقلت GSMArena.

وتابع:"تتمثل الخطوة الأولى للوصول إلى الهدف الطموح في تنفيذ اتصال Wi-Fi في جميع الأجهزة الجديدة التي سيتم توصيلها بخدمة Bespoke Home smart".

وأضاف"ستحتوي على منصة SmartThings في جوهرها لتحقيق كفاءة أفضل ومنحك مزيدًا من التحكم، لذلك ستحتوي جميع الأجهزة المنزلية المستقبلية من سامسونج على وظائف مدمجة لتوفير الطاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثانية هي الشراكة مع شركة تعرف بالفعل كيف تكون مستدامة، في هذا السيناريو تتعاون سامسونج مع Patagonia - وهي علامة تجارية للملابس واعية بالبيئة تعمل على إزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من ملابسها لمنع انبعاث المواد الكيميائية في المحيط العالمي.

يجب أن تقلل خبرة باتاجونيا في الملابس ومعرفة سامسونج في الغسالات انبعاث المواد البلاستيكية الدقيقة - ومن المتوقع أن يحدث هذا في المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الحالية التي سيتم تحديثها للبرامج.

الخطوة الثالثة نحو تطوير منزل يمكنه توليد طاقته الخاصة وتقليل انبعاثات الكربون. سيحدث هذا بالشراكة مع Qcells و SMA وستقوم سامسونج بتنفيذ "مجموعة متنوعة من المشاريع الخالية من الكربون والتي يمكن أن تقلل من التأثير السلبي على البيئة لجعل الرؤية لمستقبل مستدام حقيقة واقعة".