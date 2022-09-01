شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلنا لأحد أفضل الهواتف الاقتصادية في 2022.. احصل على HUAWEI nova Y70 بتقنية الشحن فائق السرعة وبطارية هي الأقوى في فئتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بغض النظر عن الطريقة التي تقوم من خلالها بتقييم الهاتف المحمول قبل شراءه، فإن أسعار الهواتف الرائدة لم تعد في متناول العديد من محبي الهواتف المحمولة وهو ما ساهم في خلق فرص جديدة يمكن لهواتف الفئة الاقتصاجية الاستفادة منها وخاصة اذ كانت تتيح مميزات قوية مثل عمر البطارية وتقنية الشحن فائق السرعة وحجم الشاشة وهو ما تقدمه شركة هواوي من خلال هاتفها الجديد في السوق المصري HUAWEI nova Y70 المزود ببطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير مع شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة عرض كبيرة بحجم 6.75 بوصة، وكاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

بطارية كبيرة مع تقنية HUAWEI SuperCharge

يحظى هاتف HUAWEI nova Y70 بعمر بطارية طويل الأمد، حيث يأتي ببطارية كبيرة 6000 مللي أمبير، والتي يمكن أن تدوم 3 أيام بشحنة كاملة مرة واحدة وتوفر 3 ساعات من تشغيل الفيديو المستمر مع شحن لمدة 10 دقائق. كما يمكن أيضًا استخدام HUAWEI nova Y70 كبنك طاقة يوفر خروج 5V / 1A لدعم الشحن العكسي السلكي للأجهزة مثل الساعات الذكية والفرق والهواتف الذكية عند الخروج ويمكنه لجهاز HUAWEI nova Y70 تحديد وإيقاف تشغيل استهلاك الطاقة للتطبيقات المحجوزة لغير المستخدمين والتطبيقات غير الأساسية، لتوفير عمر بطارية رائع في سيناريوهات الاستخدام القاسية. عند تشغيل وضع البطارية المنخفضة عندما تكون البطارية عند 5٪ ، يمكن لـ HUAWEI nova Y70 الاستعداد لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إيقاف التشغيل. يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها دون القلق من أن البطارية قد تنفد في لحظة حرجة.

ويتميز هذا الهاتف ضمن فئته من خلال دعم الشحن فائق السرعة بقوة 22.5 واط من HUAWEI SuperCharge، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الوقت الذي ينهون فيه عملهم لشحن HUAWEI nova Y70 لمدة 10 دقائق والاستمتاع بـ 3 ساعات من تشغيل الفيديو. كما يعمل هاتف HUAWEI nova Y70 على تحسين سلامة الشحن من خلال نظام حماية شحن متكامل مكون من 13 طبقة.

شاشة واسعة ورائعة

يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة سواء كانت الصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، يمكن لهاتف HUAWEI nova Y70 عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. تدعم شاشة الهاتف الذكي أيضًا تقنية اللمس المتعدد 10 نقاط الرائدة في الصناعة لتوفير استجابة سريعة حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع لتقديم تجربة ألعاب غامرة خاصة لألعاب الرماية.

يمكن استخدام الهواتف الذكية عبر سيناريوهات مختلفة، على سبيل المثال، قد تتصفح موقع الويب تحت الأضواء الخافتة أو تقرأ الكتب الإلكترونية لساعات طويلة. في هذه الحالة، لتقليل العبء على أعين المستخدمين، صمم هاتف HUAWEI nova Y70 ميزات التعتيم الذكي، الشاشة المضيئة، ووضع الكتاب الإلكتروني بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. علاوة على ذلك، يمكنك التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات المفصل.

كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي

تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة و 5 ميجابكسل وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل. بفضل فتحة f / 1.8 للكاميرا الرئيسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، فإنها تجلب مزيدًا من الضوء عند التصوير. بالاقتران مع خوارزميات هواوي المحسّنة، يعمل هاتف HUAWEI nova Y70 على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير ، مما يضمن جودة مثالية لكل لقطة حتى في مواجهة الضوء ، ويقلل من الضوضاء ، مع نطاق ديناميكي أكبر، ويحسن جودة الصور بغض النظر عنك إعادة التقاط الصور الشخصية والمناظر الطبيعية.

راحة البال مع مساحة التخزين الداخلية الكبيرة

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين قياسية تبلغ 128 جيجابايت للمستخدمين لتخزين كل المحتوى الذي يريدونه بسهولة. لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية، يدعم هاتفHUAWEI nova Y70 سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كل شيء في هواتفهم بحرية.

متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يتوفر متجر AppGallery الموثوقة والمبتكرة وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70 حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

باختصار، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد من الفئة الابتدائية يتجاوز حقًا جميع الحدود التي وضعتها الهواتف الذكية الأخرى في نفس قطاع السوق بنفس نقطة السعر، فإن هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد هو هاتفك. أحدث هاتف من الفئة الابتدائية من هواوي مع أطول عمر للبطارية هو بسهولة اختيارنا الأفضل للهواتف الذكية من الفئة الاقتصادية لعام 2022 في مصر.