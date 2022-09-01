شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. ميزات من فيسبوك للراغبين فى الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لدى فيسبوك وإنستجرام وواتساب قريبًا ميزات متخصصة متاحة فقط للمستخدمين الراغبين في الدفع مقابلها، حيث تقوم ميتا بتشكيل قسم جديد يسمى New Monetization Experiences والذي سيركز فقط على الميزات المدفوعة لتطبيق الشركة، وفقًا لمذكرة نشرتها The Verge.

على الرغم من امتلاك فيسبوك وإنستجرام بالفعل عددًا من الميزات المدفوعة التي تلبي احتياجات المبدعين مثل Stars والأحداث المدفوعة ومنتجات الاشتراك المختلفة، يبدو أن القسم الجديد في ميتا سيكون منفصلاً عن تلك المبادرات، (تجدر الإشارة إلى أن ميتا تعهدت بعدم اقتطاع أرباح منشئي المحتوى حتى عام 2023).

ليس من الواضح نوع الميزات المدفوعة التي قد تنجم عن هذا الجهد، لكن نائب رئيس ميتا لتحقيق الدخل، جون هيجمان، أخبر ذا فيرج، أن الشركة تراقب عن كثب نظرائها في الصناعة وفقا لما نقله موقع Engadget.

أطلقت كل من تويتر وسناب شات وتليجرام اشتراكات شهرية مؤخرًا تفتح ميزات حصرية وامتيازات أخرى داخل التطبيق للمشتركين المدفوعين.

ويمكن أن تساعد الميزات المدفوعة ميتا في العثور على مصادر جديدة للإيرادات غير الإعلانية. تلقت الأعمال الإعلانية للشركة التي تقدر بمليارات الدولارات ضربة كبيرة مؤخرًا بسبب تغييرات خصوصية iOS والركود الاقتصادي الذي أثر أيضًا على منافسيها.