تطبيق iDelock لتخطي قفل جوجل ونسيان كلمة مرور الهاتف

iDelock هو تطبيق مختص بحل مشكلتين في الهواتف الذكية، مشكلتي نسيان كلمة المرور والـFRP، اذا كنت تريد تفعيل الهاتف بدون ان تفقد بياناتك او تواجه مشكلة مع حساب جوجل لا تستطيع فتح الهاتف وانت قد نسيت حساب جوجل الخاص بك فلا تستطيع الوصول الى الهاتف نهائيًا، حسنًا تطبيق iDelock سيساعدك في ذلك فتابع معنا كيف يمكنك استعماله.

مميزات تطبيق iDelock

حذف حماية FRP او حماية حساب جوجل بدون كلمة مرور

حساب جوجل يقوم بحماية الهاتف عندما تقوم بعمل ضبط مصنع للهاتف من الـRecovery مثلًا، فمنعًا لسرقة الهواتف تقوم جوجل بإغلاق الهاتف بحساب جوجل بحيث لا تستطيع الوصول الى أي شيء بدون الحساب القديم، ستواجهك هذه المشكلة أيضًا اذا قمت بشراء هاتف مستعمل ولم يقم المستخدم الماضي له بإزالة حساب جوجل الخاص به من على الهاتف.

حذف كلمات المرور

عندما تنسى كلمة المرور فالكثير من الناس يلجأون لعمل فورمات كامل لهواتفهم للتخلص من هذه المشكلة مما يدخلهم الى مشكلة الـFRP من جديد، للأسف التطبيق لا يضمن لك الحفاظ على بياناتك عندما تقوم بإزالة كلمة المرور بل ان كل بياناتك سيتم مسحها، لكنك لن تدخل في دوامة الـFRP وحساب جوجل وكل هذه الأمور، عدا هواتف سامسونج التي يمكن ازالة كلمة المرور من معظمها بدون أي فقد للبيانات

استعمال برنامج iDelock – حذف حساب جوجل FRP

التطبيق يوفر لك وضعين او طريقتين لتخطي حساب جوجل، الوضع القياسي الـStandard والمتقدم Advanced، الوضع المتقدم يدعم جزءًا من هواتف سامسونج ويقوم بتحديث الهواتف الى آخر نسخة من النظام اصدرتها سامسونج، بينما الوضع القياسي يدعم معظم أجهزة سامسونج وسيحافظ على الهاتف بنفس نسخة النظام المُثبتة عليه لن يقوم بتغيير أي شيء فيها، وهو الوضع الأكثر ضمانًا لدى العديد من المستخدمين.

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الوضع القياسي Standard Mode

قم بتحميل وتثبيت iDelock Android على جهاز الكمبيوتر واختر الوضع القياسي Standard Mode

اختر نسخة اندرويد المُثبتة على هاتفك

الخطوات التالية تختلف بين ان كنت تستعمل نسخة Android 11 او أعلى او ان كنت تستعمل نسخة أقل من Android 11

نسخة Android 11 أو أعلى

ستظهر لك شاشة قم بقراءة ما عليها جيدًا واضغط على Confirm ثم وصل الهاتف بالكمبيوتر

افتح متجر Google Play Store وحمل تطبيق Alliance Shield

بعد التثبيت اذهب الى تطبيق Settings ثم Accounts and Backup

اختر Backup and restore ومن ثم اختر Backup data وفعل Apps

اضغط على زر View ليفتح الهاتف متجر Galaxy Store

اتبع خطوات الـGalaxy Store ليفتح المتجر بشكل طبيعي ثم ابحث عن تطبيق Galaxy S8/S7 Launcher وقم بتثبيته

قم بفتح التطبيق

توجه الى Settings / Accessibility / Interactions and dexterity / Universal Switch

اضغط على Skip ثم اضغط على Universal Switch shortcuts

قم بتشغيل الميزة واختر Tap accessibility button

الآن اذهب الى Settings / Accounts and backup / Restore data

بمجرد ان تضغط على زر Restore Data اضغط على زر الإنسان في اسفل يمين الشاشة

اضغط على Cancel وتأكد ان هذه الرسالة تظهر مرة واحدة ان ظهرت لك رسالة مفادها تحديث أي شيء قم بتكرار خطوة الـRestore السابقة

قم بالعودة لشاشة Galaxy S8/S7 Launcher الرئيسية وفعل تطبيق Alliance Shield

اضغط على Next ثم Next ثم Got it ثم اضغط على Register

قم بتسجيل حساب جديد ثم تسجيل الدخول وكتابة رقم موديل جهازك ثم الضغط على Next

اذهب الى Device Admin ثم Activate ثم Next ثم Knox ثم اضغط على Confirm بعدها Next وFinish

تأكد من ان علامة Admin وKnox باللون الأخضر ثم اضغط على App manager

اكتب Service mode ثم اختارها

جد com.sec.android.app.modemui.activities.USBSettings في نهاية عمود Activities واختر Open

اضغط على MTP + ADB ستظهر لك رسالة طلب صلاحيات USB Debugging قم بالموافقة عليها

قم بإزالة واعادة توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر

اضغط Next على جهاز الكمبيوتر وشاشة الهاتف ستظل تضئ وتطفئ في هذه اللحظة اضغط على زر الطاقة وخفض الصوت معًا لمدة طويلة

اترك التطبيق لدقائق ليقوم بحذف قفل جوجل، لا تستعمل الجهاز أثناء عملية الفك ومن الطبيعي ان تضيء وتنطفئ الشاشة أكثر من مرة وسيقوم الهاتف بإعادة تشغيل نفسه بعدها

الآن اذهب الى Settings / General Management / Reset واختر Delete all سيطلب منك باسورد حساب سامسونج الخاص بك

ستتم اعادة تشغيل الهاتف من جديد وسيتم حذف الـFRP نهائيًا

نسخة Android اقل من Android 11

اضغط على Confirm على الشاشة ثم وصل هاتفك بجهاز الكمبيوتر

اضغط على زر Review على هاتفك للدخول الى متجر Galaxy Store

اكتب في البحث android.wootechy.com/frp/ واختر Download APK

واختر Download APK بعد انتهاء التحميل قم بتثبيته

على المتصفح اختر Go to settings سيُدخلك الى قائمة سامسونج ثم اختر Lock screen and security من ثم اختر Biometrics and security

اذهب الى Other Security settings ومنها اختر Device Administrators وبعدها Device admin apps وقم بإطفاء Android Device manager و Find my Device

اذهب الى Settings ثم apps وابحث عن Google play store وGoogle play Services

قم بعمل Disable للتطبيقين

اذهب الى Settings ثم Cloud and accounts ثم Manage accounts واختر Add accounts ثم Google لإضافة حساب جوجل جديد

اذهب من جديد الى lockscreen and security/other security settings/device administrators وقم بتفعيل Android device manager وFind my device

اذهب الى Settings/Apps وفعل Google Play Store وGoogle Play Services

بعد تكرار كل الخطوات السابقة ستتمكن من تسجيل الدخول الى هاتفك بحساب Google جديد بدون مشاكل

الوضع المتقدم Advanced Mode

اضغط Start ثم وصل هاتفك باستعمال كابل USB

التطبيق سيحدد نوع هاتفك تلقائيًا ان كان هناك خطأ قم بتصحيحه يدويًا ثم اضغط Next وكل شيء سليم

سيطلب منك التطبيق ادخال هاتفك لوضع الـRecovery وسيعطيك الخطوات على الشاشة فقم باتباعها

الآن سيطلب منك التطبيق تحديد الـPDA الخاص بهاتفك وهو ما تعرفه من موديل الهاتف ثم الدولة وشركة الاتصال فقم بتحديد كل هذا واضغط Download

سيبدأ التطبيق بالبحث وتحميل أنسب حزمة سوفتوير لهاتفك

بعد انتهاء التحميل اضغط Start to extract

اتبع الخطوات التي ستظهر لك للدخول في وضع الـDownload ثم اضغط Start

اكتب الرمز 000000 لبدأ التثبيت

بمجرد نجاح التثبيت اتبع الشرح على الشاشة لتفعيل USB Debugging وOEM Unlock

سيُظهر لك التطبيق خطوات عمل Reset للهاتف قم باتباعها وادخال الهاتف في وضع Download مجددًا لتحميل ملفات السوفتوير الخاصة بهاتفك

اضغط على Start to extract عندما يكون كل شيء جاهز

بعد الـExtracting سيبدأ التطبيق بفك الـFRP تلقائيًا فانتظر حتى ينتهي

بعد عدة دقائق ستستطيع استعمال هاتفك بشكل طبيعي وتسجيل حساب جوجل جديد

استعمال برنامج iDelock – حذف كلمة المرور

هناك طريقتين لحذف كلمة المرور، الأولى هي حذف كلمة المرور بدون فقدان أي بيانات وهي بالطبع الطريقة الحصرية لسامسونج فقط ليست متاحة لأي أجهزة أخرى، بينما هناك طريقة اخرى مع فقدان كل البيانات الهاتف وهي المتاحة لأي جهاز اندرويد ليستعملها، سنقوم بشرح الطريقتين بالطبع في الخطوات التالية

الحذف بدون فقدان أي بيانات (لسامسونج فقط)

افتح التطبيق واختر Remove lockscreen ثم اختر Remove without data lost واضغط Start

حدد نوع وموديل جهازك واضغط Start وفي النافذة التي ستظهر لك اختر Confirm موديل الجهاز يكون مكتوبًا على علبة الجهاز او على ظهره



سيبدأ التطبيق بتحميل ملفات السوفتوير الخاصة بهاتفك

عندما يتم التحميل اضغط Next

وصل الهاتف بالكمبيوتر بكابل USB

سيخبرك التطبيق كيف تدخل الى الـDownload mode قم باتباع الخطوات

عندما تدخل الـDownload mode اضغط Start to unlock

الآن ستبدأ عملية ازالة كلمة المرور انتظر حتى تنتهي

بعد الإنتظار ستجد ان قفل الشاشة قد تم حذفه ويمكنك استعمال الهاتف بشكل طبيعي

الحذف مع فقدان كل البيانات

اختر Remove screen lock

وصل الهاتف عن طريق كابل USB

تحقق من معلومات هاتفك وان المعلومات صحيحة

اضغط على Start to unlock

سيحمل التطبيق حزمة السوفتوير المناسبة للهاتف

بعد تحميل الحزمة اتبع الخطوات على الشاشة لعمل Reset للهاتف

سيبدأ التطبيق بفك القفل عن الهاتف انتظر قليلًا