شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن الصور السرية لبعثات أبولو التابعة لناسا واستعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كينيدي إن الرجل كان يطمح للذهاب إلى القمر، "ليس لأنه سهل، ولكن لأنه صعب"، وطبق مرمم الصور آندي سوندرز نفس الطموح والتصميم المذهلين لإعادة صياغة 35000 صورة بشق الأنفس من بعثات ابولو التي تم تخزينها في مكان مغلق تابع لوكالة ناسا حتى الآن، وفقا لموقع صحيفة" ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

تُظهر الصور الجميلة المروعة التي تم الاحتفاظ بها في مكان مغلق ومفتاح في مركز جونسون للفضاء، هيوستن، رؤى جديدة مذهلة حول الحياة على متن الصواريخ وعلى سطح القمر.

ومنذ أن تم الاحتفاظ باللقطات في الخزائن لفترة طويلة، استندت كل صورة من صور "أبولو" تقريبًا إلى نسخ التكرارات الرئيسية للنسخ الأصلية، مما أدى إلى تدهور تدريجي في الجودة.



صورة تظهر وايت وايت يغادر طائرة الجوزاء الرابعة في عام 1965



ديفيد سكوت



جيمس ماكديفيت



نيل أرمسترونج

الآن، مع وصوله إلى مصدر مادة الفيلم، تمكن سوندرز من تسليط الضوء على زاوية مظلمة من الفضاء والتاريخ الحديث، وتم الآن وصف المجموعة الدفينة بأنها "السجل الفوتوجرافى النهائى لأعظم مغامرة للبشرية".

وتم التقاط الفيلم خلال بعثات أبولو من عام 1962 إلى عام 1972، بما في ذلك الصورة الواضحة الوحيدة لنيل أرمسترونج على القمر، واستغرق سوندرز 48 عامًا، أكثر من عقد لاستعادة مجموعة البكسل بالبكسل.

منذ أن حمل أرمسترونج الكاميرا، قبل الترميم لم تكن هناك صورة تظهر بوضوح رائد الفضاء على القمر الصناعي الطبيعي.

هناك أيضًا أول صورة واضحة للحياة داخل مهمة أبولو 13المنكوبة والتي شهدت اضطرار رواد الفضاء للعودة إلى الأرض في الوحدة القمرية، بالإضافة إلى صور كرة الجولف التي ضربها آلان شيبرد على سطح القمر.