شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تطلق عددا من المميزات الجديدة المدفوعة لصانعى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة "ميتا" قسم جديد يسمي "New Monetization Experiences" يقدم مميزات متخصصة في فيس بوك وانستجرام وواتساب، وهذه المميزات متاحة فقط للمستخدمين الراغبين في الدفع مقابلها، ويركز هذا القسم علي الميزات المدفوعة لتطبيق الشركة، وفقًا لمذكرة نشرتهاThe Verge.

وعلى الرغم من امتلاك فيس بوك وانستجرام بالفعل عددًا من الميزات المدفوعة التي تلبي احتياجات المستخدمين وصانعي المحتوي والأحداث المدفوعة ومنتجات الاشتراك المختلفة، مثل"Stars"، وهي ميزة تتيح لك إمكانية تحقيق أرباح من البث المباشر، يمكن للمشاهدين شراء النجوم وإرسالها لك أثناء البث المباشر، يبدو أن القسم الجديد في "ميتا" سيكون منفصلاً عن تلك المبادرات المعروفة، وتعهدت "ميتا" بعدم اقتطاع أرباح منشئي المحتوى حتى عام 2023، وفقاً لموقع engadget.

وأطلقت تويتر وسناب شات وتلجرام، اشتراكات شهرية مؤخرًا تفتح ميزات حصرية وامتيازات أخرى داخل التطبيق للمشتركين في الخدمة، ولكن حتي الان لم توضح نوع المميزات المدفوعة التي قد تنجم عن هذا الجهد، وقال نائب رئيس "ميتا "لتحقيق الربح "جون هيجمان"، لـ"The Verge": أن الشركة تراقب عن كثب نظرائها والمنافسين في الصناعة".

ويمكن أن تساعد الميزات المدفوعة لشركة "ميتا" في العثور على مصادر جديدة للإيرادات غير الإعلانية.

تلقت الأعمال الإعلانية للشركة التي تقدر بمليارات الدولارات ضربة كبيرة مؤخرًا بسبب تغييرات خصوصية iOS والركود الاقتصادي الذي أثر أيضًا على منافسيها.