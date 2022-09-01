شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر ميزتين جديدتين لمنحك مزيدًا من التحكم فى وجهة التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن انستجرام أنه يختبر طريقتين جديدتين لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خلاصتهم، حيث يقول المطورون في انستجرام إنهم يختبرون القدرة على تمييز منشورات متعددة في Explore على أنها غير مهتمّة، ويهدف إلى إخفاء تلك المنشورات على الفور والامتناع عن عرض محتوى مشابه للمستخدمين في المستقبل.

وسيبدأ المطورون قريبًا في اختبار القدرة على إخبار انستجرام بأنك لا تريد أن ترى منشورات مقترحة تحتوي على كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف، "سواء كنت ترى شيئًا غير ذي صلة، أو انتقلت من شيء اعتدت أن يعجبك، يمكنك استخدام هذه الميزة للتوقف عن رؤية المحتوى الذي لا يثير اهتمامك".

وقدم انستجرام أيضًا بعض النصائح لإدارة المنشورات:

- استخدام المفضلة والمتابعة:

إذا أضاف المستخدم أي حساب إلى المفضلة، فيمكنه مشاهدة مشاركات هذا الحساب أعلى وفي كثير من الأحيان، سيكون هناك أيضًا موجز مخصص للمفضلة لمتابعة مشاركة ذلك الحساب فقط.

باستخدام "المتابعة"، سيرى المستخدمون المنشورات فقط من الحسابات التي تتابعها، بترتيب زمني، لن يكون هناك وظائف مقترحة في هذه الحالة.

- استخدم عنصر التحكم غير المهتم:

إذا قمت بالنقر فوق غير مهتم ، فسيؤدي ذلك إلى إزالة المنشور من خلاصتك على الفور، وستكون هناك مشاركات مشابهة أقل لك.

- غفوة المشاركات المقترحة:

يمكن تأجيل المشاركات المقترحة لمدة 30 يومًا، لتأجيل المنشورات المقترحة، يتعين على المستخدمين النقر فوق X في الزاوية اليمنى العليا، ثم النقر فوق غفوة جميع المنشورات المقترحة لمدة 30 يومًا.

-اضبط التحكم في المحتوى الحساس:

يمكن للمستخدمين ضبط التحكم في المحتوى الحساس لمشاهدة أكثر أو أقل لبعض أنواع المحتوى الحساس، لعرض هذا، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق قائمة الإعدادات، وانقر فوق الحساب، ثم انقر فوق التحكم في المحتوى الحساس.