شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سيارة ثلاثية العجلات فى العالم يمكنها الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات فى العالم Switchblade على الموافقة لبدء اختبار الطيران، بعد 14 عامًا من التطوير، وتم إنشاء النموذج الأولى للمركبة بواسطة Samson Sky، ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 200 ميل فى الساعة (322 كم في الساعة).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه أثناء وجودها على الأرض، تكون سيارات Switchblade على عجلاتها الثلاث، ويبلغ طولها 16.8 قدمًا (5.1 مترًا) وعرضها 6 أقدام (1.8 مترًا).

لكن بمجرد وصولها إلى المطار، تتأرجح أجنحتها ويمتد ذيلها في أقل من ثلاث دقائق، ما يسمح للمركبة "الهجينة" بالتحليق في السماء.

كما أنه في الشهر الماضي، تلقت Switchblade ختمًا للموافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وهي سلطة الطيران التابعة للحكومة الأمريكية، لبدء عملية الاختبار.

وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Samson Sky ومصمم Switchblade: "من المتوقع أن تبلغ سرعة الإقلاع 88 ميلاً في الساعة، مما يعني أن هذه هي السرعة التي نحتاج إلى الوصول إليها، وعند هذه النقطة ستبدأ Switchblade في الانطلاق من الأرض".

ولعل من بين أسرع 10 سرعات، أخذ سائق الاختبار لدينا Switchblade إلى 98 ميلاً في الساعة، مما أكد ما رآه الفريق على الأدوات ومقاطع الفيديو وبيانات كمبيوتر المحرك، وتعامل Switchblade وأدائه بشكل جيد للغاية.

يمكن أن تخضع Switchblade الآن لسلسلة من التجارب، بدءًا من اختبار التاكسي عالي السرعة وحتى اختبار الطيران في الهواء.