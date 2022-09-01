شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية معرفة متابعيك على قائمة التشغيل الخاصة بـSpotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد معرفة من يتابعك ويسمع لك قائمة تشغيل Spotify الخاصة بك، فيمكنك القيام بذلك فى خطوات على الرغم من أن التطبيق لا يكشف كل شيء عن متابعيك في قائمة التشغيل.

وفقا لما ذكره موقع Business insider، إليك ما يمكنك اكتشافه حول متابعيك على تطبيق بث الموسيقى:

هل يمكنك رؤية من يتابع قائمة التشغيل الخاصة بك على Spotify؟

لا، لا يسمح لك Spotify برؤية المتابعين الفرديين في قوائم التشغيل الخاصة بك، ومع ذلك، هناك بعض الخيارات الأخرى التي قد توفر نظرة حول متابعيك.

كيف ترى عدد المتابعين لقائمة تشغيل Spotify؟

1. قم بتشغيل تطبيق Spotify على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. اذهب إلى مكتبتك.

3. اختر قائمة التشغيل المطلوبة.

4. سيتم عرض العدد الحالي من المتابعين أسفل العنوان ، وسيتم إدراجه كمتابعين أو إعجابات.

كيف ترى من يتابع حسابك على Spotify باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. افتح تطبيق Spotify لسطح المكتب على الكمبيوتر الشخصي أو كمبيوتر Mac وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق اسم ملف التعريف الخاص بك، الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك، ثم اختر الملف الشخصي.

3. سيظهر حساب متابع Spotify الخاص بك أسفل اسمك، اضغط فوق هذا العدد لرؤية قائمة متابعيك.

كيف ترى من يتابع حسابك على Spotify باستخدام هاتفك؟

1. افتح تطبيق Spotify على جهاز iPhone أو Android.

2. اضغط على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

3. حدد اسم ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي من الشاشة.

4. سيظهر عدد المتابعين تحت اسمك، اضغط على العدد لرؤية قائمة متابعيك.