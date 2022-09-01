شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية ليزر تبث الطاقة لاسلكيًا يمكنها شحن أجهزتك تلقائيًا بمجرد دخول الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون في جامعة سيجونج في كوريا الجنوبية نظام شحن جديدًا يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR) لنقل الطاقة إلى الأجهزة الإلكترونية التي يصل ارتفاعها إلى 100 قدم (30 مترًا)، ويأملون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تقنية تشحن تلقائيًا الهاتف بمجرد إدخاله إلى الغرفة، بما في ذلك الأماكن العامة مثل المطارات ومحلات البقالة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد الدكتور جينيونج ها: "إن القدرة على تشغيل الأجهزة لاسلكيًا يمكن أن تلغي الحاجة إلى حمل كابلات الطاقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية الخاصة بنا".

ويمكنه أيضًا تشغيل أجهزة استشعار مختلفة مثل تلك الموجودة في أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الاستشعار المستخدمة لمراقبة العمليات في المصانع.

وفي حين أن الشحن اللاسلكي هو بالفعل وظيفة للعديد من الأدوات الجديدة، فإنه غالبًا ما يتضمن وضع الجهاز على سطح خاص، مما يعني أنه لا يمكن نقله بعيدًا أثناء الشحن.

ويعمل المهندسون على إزالة هذه العوائق والسماح بنقل الطاقة لمسافات أطول، ولكن هذا غالبًا ما يتضمن معدات ضخمة ومعقدة.

كما أنه في الدراسة التي نُشرت أمس في Optics Express، تم وصف نظام "الشحن بالليزر الموزع" الذي يتضمن قطعتين فقط من المعدات؛ جهاز إرسال وجهاز استقبال.

وينتج جهاز الإرسال شعاعًا من الأشعة تحت الحمراء من مكبر ضوئي، ويمكن توصيله بمصدر طاقة في الغرفة.

كما أن الضوء له طول موجي مركزي "آمن" يبلغ 1550 نانومتر ويمر عبر مرشح لإنشاء شعاع لا يشكل أي خطر على العين البشرية أو الجلد عند الطاقة المستخدمة.