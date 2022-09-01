شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار القمر CAPSTONE الصغير على بعد مليون ميل تقريبًا من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مركبة الفضاء CAPSTONE الصغيرة التابعة لناسا في التحقق من المعالم في رحلتها الطويلة إلى القمر، حيث وصلت CAPSTONE التي يبلغ وزنها 55 رطلاً (25 كيلوجرامًا) إلى أبعد نقطة لها عن الأرض حوالى 951،908 ميلاً.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تم إطلاق CAPSTONE (اختصار لـ "عمليات تقنية نظام تحديد المواقع المستقل على مدار القمر وتجربة الملاحة") فوق معزز Rocket Lab Electron في 28 يونيو الماضى، ويسلك المسبار مسارًا دائريًا عالي الكفاءة في استهلاك الوقود إلى القمر، حيث من المتوقع أن يصل يوم 13 نوفمبر.

وسيتجه CAPSTONE إلى مدار قريب من الهالة المستقيمة (NRHO) حول أقرب جار للأرض، وهو نفس المسار الإهليلجي للغاية الذي ستستخدمه البوابة القمرية، وهي محطة الفضاء المخطط لها والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من برنامج Artemis للقمر التابع لناسا.

ولم تشغل أي مركبة فضائية مطلقًا NRHO على سطح القمر من قبل، لذلك ستفحص CAPSTONE استقرارها وخصائصها الأخرى قبل تجميع البوابة القمرية هناك.

وتهدف ناسا أيضا إلى إطلاق Artemis 1، أول مهمة رسمية للبرنامج القمرى الطموح، لكنها ألغت المحاولة الأولى بسبب مشكلة فنية.

وسيستخدم Artemis 1 صاروخًا جديدًا من نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا لإطلاق كبسولة أوريون غير المأهولة في رحلة مدتها ستة أسابيع إلى مدار القمر والعودة.