شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 14: تعرف على 5 مميزات من المنتظر أن تكشف عنهم أبل في مؤتمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر عقد حدث أبل iPhone 14 في 7 سبتمبر وفي هذا الحدث ، من المتوقع أن تعلن الشركة عن مجموعة من الأجهزة الجديدة بما في ذلك أجهزة أيفون من الجيل التالي، من المتوقع أن تشمل تشكيلة iPhone ، هذا العام ، iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة iPhone 14 بتصميم محدث إلى جانب العديد من التحسينات الأخرى، وتزعم بعض الشائعات أيضًا أن شركة أبل تخطط للانضمام إلى الكاميرا عالية الدقة مع أجهزة iPhone القادمة، وفيما يلي خمس ميزات يُشاع أنها من المحتمل أن تقطع سلسلة iPhone 14.

- اتصال القمر الصناعي يعد الاتصال عبر الأقمار الصناعية أحد أكثر الميزات التي يُشاع عنها والتي من المحتمل أن تصل إلى أجهزة iPhone مع سلسلة iPhone 14. أكد مارك جورمان من Bloomberg مؤخرًا أن أبل قد تتضمن خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع iPhone 14، ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية سيعتمد على موافقة الحكومة.

- كاميرا عالية الدقة - كاميرا عالية الدقة ميزة أخرى من المحتمل أن تدرجها أبل مع سلسلة iPhone 14 هي المستشعر الأساسي المحدث، وفقًا للتقارير ، قد تأتي سلسلة iPhone 14 مع مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، والذي لن يمكّن الهاتف الذكي فقط من التقاط لقطات مفصلة ولكنه يوفر أيضًا إمكانات تكبير أفضل.

- الكاميرا المثقوبة وإعداد Face ID الجديد السبب الوحيد وراء صنع أبل لأجهزة iPhone ذات الشق الهائل هو أجهزة Face ID الشاملة، وفي العام الماضي ، قامت شركة أبل بتقليص حجم النوتش في iPhone 13، مع iPhone 14 ، من المتوقع أن تتخلص الشركة من هذه الدرجة من خلال نهج الثقب، أما الشق ، وفقًا لتصورات الصورة المسربة ، يبدو وكأنه تصميم على شكل حبة مع ثقب منفصل لمطلق الصور الشخصية، أيضًا ، ليس من المتوقع أن تأتي جميع أجهزة iPhone بتصميم محدث.

- الشحن السريع من المتوقع أيضًا أن تأتي شرائح A16 Bionic من أبل بأداء محسن. ومع ذلك ، تدعي التقارير أن الشريحة ستدعم أيضًا الشحن السريع 30 واط وهو أفضل نسبيًا من العرض الحالي، ولكن ، مرة أخرى ، من المرجح أن توفر طرازات "Pro" فقط الشحن السريع بقوة 30 وات.