شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطور محطة طاقة افتراضية فى اليابان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تعمل بهدوء على تطوير محطة طاقة افتراضية "virtual power plant" أو VPP في اليابان، حيث كشفت أنه منذ عام 2021 ، تقوم بتركيب بطاريات Powerwall بهدوء في مساكن في جزيرة Miyako-jima اليابانية.

وحتى الآن، قالت الشركة إنها قامت بتركيب أكثر من 300 وحدة من بطاريات Powerwall وتتوقع تركيب 100 أخرى بحلول نهاية العام، وقالت الشركة في بيان: "هذا هو أول استخدام تجاري لـ Powerwall لمشروع VPP في اليابان، وسيكون أكبر VPP تجاري يستخدم بطاريات تخزين منزلية في اليابان".

ويعتمد هذا المشروع على "خدمة تركيب الألواح الشمسية + بطاريات التخزين"، والتي تتيح للمستخدمين تركيب نظام توليد الطاقة الشمسية وبطارية تخزين بدون تكلفة تثبيت أولية.

وقالت الشركة: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ تركيب Powerwall بواسطة شركة Nextems Co ، وهي شركة مبيعات وبناء معتمدة من Tesla Powerwall، وستقوم Nextems بتجميع واستخدام Powerwall بصفتها VPP".

ويستخدم تجميع Powerwall برنامج Tesla للتحكم في الشحن والتفريغ الأمثل بكميات كبيرة، ونتيجة لذلك، على سبيل المثال، عندما يكون إمداد الطاقة والطلب عليها ضيقًا في جزيرة مياكو، يتم تخزين الكهرباء المولدة عن طريق توليد الطاقة الكهروضوئية في Powerwall قبل الفترة الزمنية الضيقة ويتم تفريغها من Powerwall إلى المنزل خلال الفترة الزمنية الضيقة.

فهي لا تساهم فقط في الأسر التي تم تركيبها فيها ولكن أيضًا في استقرار إمدادات الطاقة الشبكية لجزيرة مياكو، مما يجعل من الممكن تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة في الجزيرة، وبالإضافة إلى ذلك ، في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الإعصار، وما إلى ذلك، سيتم توفير الطاقة للمنزل حيث تم تركيب Powerwall ، مما يجعل من الممكن منع انقطاع التيار الكهربائي في المنزل.