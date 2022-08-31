جميع حلول مشكلة تم إيقاف التطبيق app has stopped لهواتف أندرويد

مشكلة تم إيقاف التطبيق Unfortunately app has stopped هي مشكلة قد يعاني منها الكثير من المستخدمين، وهي تحدث بشكلٍ مفاجيء ولا توجد لها أسباب معينة أو حلول معينة، فقد تحدث لأكثر من سبب وقد تقوم بحلها بأكثر من طريقة، وقد تحدث هذه المشكلة لأي تطبيق، مثل الفيسبوك والماسنجر وحتى الألعاب، فما هي الحلول التي سأقدمها لك؟ تابع معي في هذه المقالة.

حلول مشكلة تم إيقاف التطبيق

مسح ذاكرة التخزين للتطبيق:

القيام بمسح ذاكرة التخزين قد يقوم بحل مشكلة تم إيقاف التطبيق بل وأي مشكلة قد تكون في التطبيق، مع العلم أن مسح ذاكرة التخزين يمحو كل المعلومات والحسابات المسجلة على التطبيق ويكون كما ثبتته أول مرة، وطريقة ذلك على النحو التالي:

الإعدادات/ التطبيقات/ اختر التطبيق المعني/ الضغط على مسح البيانات أو مسح ذاكرة التخزين المؤقتة.

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قد يكون التطبيق بحاجة للتحديث:

تأكد من أن التطبيق محدث لأخر إصدار، فقد تنم مشكلة تم إيقاف التطبيق بسبب مشكلة في النسخة الحالية للتطبيق والتي أرسلت الشركة تحديث للتطبيق لأجل حلها، لذا قم بتحديث التطبيق ثم أعد محاولة فتحه.

حذف التطبيق وإعادة تثبيته:

إذا لم تفلح معك الحلول السابقة قم بحذف التطبيق نهائيًا ثم أعد تثبيته وأعد محاولة فتحه.

قد يكون هاتفك بحاجة للتحديث:

مشكلة تم إيقاف التطبيق قد يتسبب بها خطأ في نظام الأندرويد نفسه، وذلك تقوم شركة تصنيع الهاتف بحله من خلال إرسال تحديثات تقوم بحل جميع المشاكل التي يواجهها الهاتف حينئذٍ.

إعادة تشغيل الهاتف:

القيام بإعادة تشغيل الهاتف قد يحل مشكلة تم إيقاف التطبيق، والجدير بالذكر أن إعادة تشغيل الهاتف هو حل قد اقترحناه لك في العديد من المشاكل، وذلك لمدى أهمية تلك الخطوة لحل المشاكل.

تفقّد مساحة التخزين:

مشكلة تم إيقاف التطبيق ربما تحدث بسبب عدم توفر مساحة كافية، وذلك قد يتسبب في عدم فتح التطبيق، قم بإفراغ بعض المساحة ثم أعد المحاولة.

القيام بالإيقاف الإجباري للتطبيق:

اذهب للإعدادات/ ثم اختيار التطبيق/ ثم الضغط على خيار “إيقاف إجباري”/ ثم أعد تفعيل التطبيق من خلال فتحه بالطريقة الروتينية والنظر ما إذا تم حل مشكلة تم إيقاف التطبيق أم لا.

إغلاق التطبيقات المفتوحة في الخلفية:

إذا كان هاتفك ذو بطاقة تخزين مؤقته ذات سعة صغيرة قد لا يحتمل الكثير من التطبيقات المفتوحة في الخلفية؛ لذلك قم بإغلاق كل التطبيقات المفتوحة ثم أعد المحاولة.

التحقق من بطاقة التخزين الخارجية SD Card:

إذا كان هناك تلف في بطاقة التخزين الخارجية قم يسبب مشكلة تم إيقاف التطبيق؛ لذلك قم بتجربة إزالة بطاقة التخزين الخارجية ثم أعد المحاولة.

ماذا إذا لم تفلح كل تلك الحلول؟

قم بإعادة التعيين لهاتفك أو ضبط المصنع، ذلك يمحو كل المشاكل التي تعرفها والتي لا تعرفها في هاتفك، وخطوات ضبط المصنع تختلف من هاتف إلى آخر ولكنها بشكل غالبي تكون كالتالي:

الإعدادات/ نسخ احتياطي وإعادة التعيين/ إعادة التعيين لبيانات المصنع أو محو جميع البيانات.

ماذا إذا لم يفلح حل إعادة التعيين؟

قم بالذهاب لأحد عاملي صيانة الهواتف وأخبره أن تود أن تقوم بعمل “سوفت” لهاتفك، والذي يعني ضبط المصنع ولكن بشكلٍ جذريّ.