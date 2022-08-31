شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه طائرة فضاء Super Guppy وكيف كانت أول رحلة لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت طائرة الشحن Super Guppy التابعة لناسا من إجراء أول رحلة تجريبية لها في 31 أغسطس 1965، وتبدو هذه الطائرة الضخمة مثل الحوت الطائر العملاق، وتم ابتكار Super Guppy من جانب شركة تسمى Aero Spacelines والتي تستند إلى Boeing B-377 Stratocruiser.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تستخدم ناسا هذه الطائرات ذات المظهر الغريب لنقل البضائع الكبيرة، مثل أجزاء المركبات الفضائية والطائرات الصغيرة الأخرى، وفي ذلك الوقت، كانوا بحاجة إلى الطائرات لنقل مراحل صواريخ أبولو من كاليفورنيا إلى فلوريدا.

كما تحتوي Super Guppy على حجرة شحن ضخمة يبلغ ارتفاعها 25 قدمًا وعرضها 25 قدمًا وطولها 111 قدمًا، ويمكن أن تحمل حمولات تزن أكثر من 26 طنًا، لتحميل البضائع في الطائرة، حيث يتم فتح مقدمتها بالكامل على مصراعيها بحيث يمكن للحمل الكبير الحجم أن ينزلق إلى الداخل.

وتقاعدت Super Guppy الأصلية في عام 1991 وهى معروضة حاليًا في متحف Pima Air في توكسون بأريزونا، ولا تزال ناسا تطلق إصدارات أحدث من Super Guppy.