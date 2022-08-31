شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويال كاريبيان تستخدم Starlink للإنترنت عبر الأقمار الصناعية على متن سفنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "رويال كاريبيان " العملاقة للسفن السياحية أنها ستجهز أسطولها بخدمة "Starlink" عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض من "SpaceX"، وتم تصميم الأطباق الصناعية لتوفير تجربة أفضل على متن الطائرة للضيوف والأطقم في جميع أنحاء العالم، وسيتم تثبيتها على سفن "رويال كاريبيان إنترناشيونال" و"سيلفرسي كروزس" و"سيليبريتي كروزس"،وفقاً لموقع engadget.

كشفت "SpaceX" في وقت سابق من هذا العام، عن"Starlink Maritime" للقوارب بتكلفة 5000 دولار شهريًا، بالإضافة إلى استثمار في الأجهزة بقيمة 10000 دولار، وبالمقارنة بينهم، فإن أجهزة Starlink السكنية القياسية تكلف 599 دولارًا، بينما تكلف الخدمة 110 دولارات شهريًا لسرعات تتراوح من 50 إلى 250 ميجابت في الثانية، وتقدم Starlink أيضًا خدمة متميزة تكلف 500 دولار شهريًا بسرعات تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، ستوفر الخدمة البحرية سرعات تنزيل تصل إلى 350 ميجابت في الثانية.

واختبرت الشركة الخدمة في وقت سابق من هذا العام، حيث قدمت حزم تسمى "Voom Surf" و "Voom Surf & Stream، ويشير ذلك إلى أن الخدمة من المحتمل أن تكون ترقية مدفوعة الأجر، وهو أمر لا يكون رخيصًا في العادة على السفن السياحية.

ولاحظ المختبرين سرعات تحميل وتنزيل جيدة، وقالوا إنهم تمكنوا من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube و Netflix بدون تأخير أو تخزين مؤقت.

عانت صناعة الرحلات البحرية بعد الوباء بسبب التوظيف والتضخم وقضايا أخرى، ستكون Starlink نقطة تسويق جيدة لشركة Royal Caribbean، بعدما كانت تشتهر سفن الرحلات البحرية بضعف خدمة الإنترنت.