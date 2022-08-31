شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يلغى ميزة تحقيق الدخل من محتوى البالغين بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى تويتر ميزة تحقيق الربح من محتوى البالغين على النظام الأساسي، بسبب عدم وجود أدوات للكشف عن المحتوى الذي يعرض انتهاكًا جنسيًا للأطفال، وتم تعيين ميزة تشبه "OnlyFans" للمبدعين البالغين لكسب المال على النظام الأساسي.

وحاول تويتر في العام الماضي، مواجهة "OnlyFans" من خلال "Super Follows" التي تتيح للمستخدمين الدفع للمشاهير مقابل التغريدات، وعندما قررت إطلاق ميزة تسمح لصانعي المحتوى البالغين ببيع اشتراكات مدفوعة، أوقفها تقريرمن داخل الشركة.

صدر في أبريل الماضي تقرير اختبر المشروع الجديد المسمى تحقيق الدخل من محتوى البالغين، وجد أن تويتر لا يمكنه التعامل بفعالية مع المحتوى الجنسي الضار على المنصة.

كشف تحقيق أجرته "The Verge"، عن وثائق مسربة ومقابلات مع الموظفين، أن تويتر قد جمع 84 شخصًا في أبريل لـ اختبار الضغط على القرار للسماح للمبدعين البالغين بتحقيق الدخل على المنصة، من خلال التركيز بشكل خاص على الشكل الذي سيبدو عليه تويتر للقيام بذلك بأمان ومسؤولية.

كشف الفريق أن تويتر لا يستطيع الكشف بدقة عن الاستغلال الجنسي للأطفال والعُري على نطاق واسع"، أيضاً كشف عن عيوب في معالجة تويتر الحالية لمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال.

نظرًا لنقص الموارد التي تحدد أولويات الأدوات للكشف عن محرك البحث المخصص، يظل مشرفو المحتوى يمثلون خط الدفاع الوحيد، مما يجعلها في أحسن الأحوال.

قال متحدث باسم تويتر: "إن تويتر لا يتسامح مطلقًا مع الاستغلال الجنسي للأطفال، ويحارب بشدة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت"، وأضاف: "استثمرنا بشكل كبير في التكنولوجيا والأدوات لفرض سياستنا، لذلك تعمل فرقنا المتفانية على البقاء في صدارة الجهات الفاعلة ذات النوايا السيئة وللمساعدة في ضمان حماية القاصرين من الأذى، سواء في وضع الاتصال أو في وضع عدم الاتصال".

تمت إعادة تنظيم الفريق المسؤول عن تطوير ميزة تحقيق الدخل من محتوى البالغين ودمجه مع فريق مكلف بتحديد حسابات البريد العشوائي، مع خطط تحقيق الدخل من محتوى البالغين، ويركز تويتر على ميزات أخرى مثل "Circle" لجذب المستخدمين للبقاء على المنصة، وهي الميزة التي من شأنها توفير المزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين، حيث تتيح مشاركة التغريدات مع مجموعة مختارة فقط من المتابعين، مما يمنح المستخدم مشاركة التغريدات مع مجموعة من الأصدقاء أو المهتمين فقط، وذلك دون الحاجة لنشر التغريدة مع الجميع.