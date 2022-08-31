شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "Snap" تخفض 20% من الموظفين وNetflix تضم اثنين منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة "Snap" لتسريح أكثر من 20% من قوتها العاملة في أحدث خطوة للشركة بعد خسارة الأسهم، بينما لم يكشف مالك سناب شات عن أي تفاصيل بشأن خفض الموظفين، أفادت التقارير أن الشركة أكدت يوم الثلاثاء أن اثنين من كبار مسؤولي الإعلانات التنفيذيين قد غادرا، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي الوقت ذاتة، أعطت "Netflix" موافقتها على التقارير التي تشير إلى أن المديرين التنفيذيين السابقين في "Snap" سينضمان إلى شركة البث الرئيسية لأدوار الإعلان في جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الشهر أن "Snap" في المراحل الأولى من التخطيط لتسريح العمال.

وأكدت "Snap" مغادرة موظفين من كبار مسئوليها التنفيذيين، بعد أن كشف تقرير عن خطة الشركة لتسريح أكثر من 20% من موظفيها، ولم تعلق خدمة الرسائل الاجتماعية على تقرير" Verge" الذي يوضح بالتفصيل خطط خفض الموظفين، مستشهدين بأشخاص قريبين من التطوير، وفقًا لرويترز.

وذكر التقرير أن عمليات التسريح كانت قيد التخطيط لعدة أسابيع حتى الآن، وذكر أيضًا أن عددًا قليلاً من الإدارات ستشهد المزيد من التخفيضات في الوظائف أكثر من غيرها بدءًا من اليوم.

وفي الوقت نفسه، قدم كبار المسئولين التنفيذيين "جيريمي جورمان"، كبير مسؤولي الأعمال، "وبيتر نايلور"، نائب رئيس مبيعات الإعلانات، استقالاتهم أيضًا، وسينضما إلى Netflix اعتبارًا من سبتمبر.

وقال جريج بيترز، مدير العمليات فيNetflix ، "يسعدني أن أرحب بجيريمي جورمان كرئيس للإعلان العالمي، وبيتر نايلور كنائب رئيس مبيعات الإعلانات لدينا في Netflix".