شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تأمر Apple وMeta وMicrosoft بمشاركة خطوات مكافحة إساءة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت هيئة تنظيمية أسترالية رسائل قانونية إلى Meta Platforms مالكة فيس بوك و Apple و Microsoft تطالبهم بمشاركة استراتيجياتهم للقضاء على مواد إساءة معاملة الأطفال على منصاتهم أو مواجهة الغرامات.

وقال مفوض السلامة الإلكترونية، وهي هيئة تم إنشاؤها لحماية مستخدمي الإنترنت، إنها استخدمت القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في يناير لإجبار عمالقة التكنولوجيا على الكشف عن التدابير التي كانوا يتخذونها للكشف عن مواد الإساءة وإزالتها في غضون 28 يومًا، وإذا لم يفعلوا ذلك، فستواجه كل شركة غرامة قدرها 555000 دولار أسترالي (383000 دولار) في اليوم.

ويسلط التهديد الضوء على نهج أستراليا المتشدد في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة منذ عام 2021 والتي تضمنت حتى الآن قوانين تجبرها على الدفع لوسائل الإعلام مقابل عرض محتواها والقوانين التي تجعلها تسلم تفاصيل الحسابات المجهولة التي تنشر مواد تشهيرية.

وفي الوقت نفسه، تعرضت شركات الإنترنت لضغوط في جميع أنحاء العالم لإيجاد طريقة لمراقبة خدمات الرسائل والبث المباشر لمواد الاعتداء على الأطفال دون التعدي على خصوصية المستخدم، وقالت المفوضة جولي إنمان جرانت في بيان: "لم يعد هذا النشاط يقتصر على الزوايا المخفية للشبكة المظلمة ولكنه منتشر على المنصات الرئيسية التي نستخدمها نحن وأطفالنا كل يوم".

وأضافت: "بينما تتجه المزيد من الشركات نحو خدمات المراسلة المشفرة وتنشر ميزات مثل البث المباشر ، فإن الخوف هو أن هذه المواد المروعة ستنتشر دون رادع على هذه المنصات"، وقال متحدث باسم Microsoft ، التي تمتلك خدمة مكالمات الفيديو Skype ، إن الشركة تلقت الخطاب وتخطط للرد في غضون 28 يومًا.

وقال متحدث باسم Meta ، التي تمتلك أيضًا خدمة المراسلة WhatsApp، إن الشركة لا تزال تراجع الخطاب لكنها واصلت "التواصل بشكل استباقي مع مفوض السلامة الإلكترونية بشأن هذه القضايا المهمة".

Appleأما، التي تمتلك خدمة رسائل الفيديو FaceTime وخدمة الرسائل iMessage وخدمة تخزين الصور iCloud ، لم تستجب على الفور لرسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقًا، وأشار مفوض السلامة الإلكترونية إلى الأرقام التي قدمها المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، والذي قال هذا العام إنه تلقى 29.1 مليون تقرير عن مواد إساءة معاملة الأطفال من شركات الإنترنت، منها 160 فقط من Apple بينما 22 مليون من فيس بوك.