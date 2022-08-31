شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يصحح الأخطاء الصوتية التى أثرت على مقطع الفيديو القصير لـ Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلح انستجرام مؤخرًا مشكلة كانت تؤثر على مقاطع فيديو Reels على النظام الأساسي، ويقال إن هذا الخطأ الجديد كان يزيل الصوت من مقاطع فيديو Reels التي تم تنزيلها من شاشة التعديل، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، قيل إن الخطأ يؤثر فقط على مستخدمي iPhone حيث لم يتم تلقي مثل هذه الشكاوى من مستخدمي Android.

وعلاوة على ذلك، كانت هذه المشكلة تزعج المبدعين الذين يستخدمون ميزة Reels في منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta كأداة تصوير وتحرير ثم تصدير مقاطع الفيديو هذه إلى منصات أخرى مثل TikTok.

كيف تفاعل انستجرام مع هذه المشكلة؟ وفقًا للتقرير، صرح المتحدث الرسمي باسم ميتا، Seine Kim، أن التغيير لم يكن مقصودًا وسيتم إصلاحه قريبًا، والآن، قامت الشركة بتصحيح هذه المشكلة بتحديث حديث لـ انستجرام، ذكر التقرير أيضًا أنه يبدو أن المشكلة قد تم إصلاحها على iPhone، ويسمح انستجرام الآن لمستخدمي iOS بتنزيل مقاطع من انستجرام Reels مع الصوت، كما يؤكد التقرير.

كيف يعد انستجرام Reels مهمًا للمبدعين؟ يكشف التقرير أن إصلاح مشكلة انستجرام Reels هذه سيساعد المؤثرين على "التغلب على ميزات التحرير الضعيفة لـ TikTok،" تقدم البكرات أدوات تحرير خاصة تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات مثل الشاشة الخضراء والمزيد (تلك غير المتوفرة في Tiktok) لاستخدامها في مقاطع الفيديو التي سيتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا.

ويتصارع كل من TikTok و انستجرام للسيطرة على تنسيق الفيديو القصير، ومع ذلك، فإن انستجرام اضطر إلى التراجع عن بعض "ميزاته الشبيهة بـ TikTok" على الأقل في الوقت الحالي ، حسبما أضاف التقرير، علاوة على ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن هذا الخلل قد يكون "حادثًا مؤسفًا"، لكنه يشير أيضًا إلى أن TikTok بحاجة إلى تحسين أدوات التحرير الخاصة بها.