شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 14 Pro سيصل بمستشعر كاميرا عريض جديد مع وحدات بكسل أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق أبل الجيل التالي من تشكيلة iPhone - سلسلة iPhone 14 - في حدث قادم يسمى "Far Out" والذي من المقرر عقده في 7 سبتمبر، فضلا عن إطلاق سلسلة أبل ووتش الجديدة ومنتجات أخرى.

وتكهن تقرير سابق أن البديل Pro لسلسلة iPhone 14 القادمة من المرجح أن يتميز بشاشة جديدة وكاميرات محسّنة، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن 9to5Mac، ادعى المحلل Ming-Chi Kuo أن طرازات iPhone 14 Pro قد تحتوي على عدسة كاميرا جديدة بزاوية عريضة للغاية والتي ستجمع وحدات بكسل أكبر.

وقام Kuo أيضًا بتغريد ادعاءاته عبر حسابه الرسمي على Twitter وذكر أن العديد من الشركات الأخرى ستكون مسؤولة عن توفير مكونات كاميرا iPhone 14 Pro الجديدة فائقة الاتساع، والتي تشمل - Sony وMinebea وVCM وLargan وLG Innotek.

كيف سيؤدي هذا التغيير إلى تحسين التصوير الفوتوغرافي على iPhone؟

وفقًا للتقرير، يتيح المستشعر المزود بوحدات بكسل أكبر مزيدًا من الضوء والضوضاء الأقل لالتقاط الصور دون أي حيل بعد المعالجة. من المتوقع أن تعمل هذه الترقية الجديدة على تحسين براعة التصوير الفوتوغرافي لجهاز iPhone في حالات الإضاءة المنخفضة.

وتتميز الهواتف الذكية الحالية من iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل مع 1.0 ميكرومتر (ميكرومتر) بكسل، ويدعي Kuo أن طرازات iPhone 14 Pro لهذا العام يشاع أنها تحتوي على 1.4 ميكرون بكسل، ومع ذلك، فإن المكونات الجديدة أغلى بنسبة تصل إلى 70٪ من المكونات الحالية، كما يشير التقرير.

تحسينات أخرى على الكاميرا قادمة إلى iPhone 14 Pro

كشفت تقارير سابقة أن العدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية ليست التغيير الوحيد في الكاميرا الذي سيتم تضمينه مع iPhone 14 Pro. من المرجح أن تشتمل الموديلات القادمة على عدسة جديدة عريضة بدقة 48 ميجابكسل قادرة على تصوير الفيديو بدقة 8K، وفي الوقت نفسه، يشاع أن المصور الأمامي يحتوي على مستشعر فتحة f / 1.9 أكبر مع ضبط تلقائي للصورة، والذي من المتوقع أيضًا أن يلتقط صورًا أفضل في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.