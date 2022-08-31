هل سيحمل iPhone 14 اتصالًا بالقمر الصناعي؟

iPhone 14 سيحل علينا الأسبوع القادم في يوم السابع من سبتمبر لعام 2022 وهناك العديد من الأخبار حول سلسلة هواتف Apple الجديدة، منها ان النسخة العادية من الهاتف (ليست الـPro) ستحمل نفس معالج iPhone 13 الـA15 Bionic، لكن هناك شيء تحدثت عنه Apple العام الماضي وهو عملها على تقديم ايفون يتصل بالقمر الصناعي لكن لازالت تعمل على تطوير هذه الميزة، وفي الفترة الأخيرة تحدث Ming-Chi Kuo وهو محلل في شركة TF International Securities بأن Apple قد انهت الـHardware المطلوب لهذا الأمر.

iPhone 14 واتصال بالقمر الصناعي

نشر Kuo على حسابه على موقع Medium مقالًا يتحدث فيه عن ان ميزة الاتصال بالقمر الصناعي ستصبح أكثر شيوعًا في الهواتف الذكية في الأعوام القادمة، بسبب زيادة معدل الحوادث الطبيعية والخلافات السياسية والجغرافية، بناء على حديث هذا المُحلل فإن Apple قد انتهت من الـHardware المطلوب من أجل تقديم خدمة الاتصال بالقمر الصناعي وانهت مراحل الاختبار من أجل iPhone 14، في الواقع كان الـHardware مُخصصًا من أجل iPhone 13 لكن Apple استعملت هذا الـHardware من اجل 14 في النهاية لضمان عمل الميزة بشكل كامل.

في الواقع ان Apple تأخرت في هذه الميزة رغم انتهائها من تطويرها بسبب الـBussiness model الذي لم تتم مناقشته الا في وقت قريب، حيث انها تنوي الاتفاق مع شركة Global Star ويتوقف ميعاد اطلاق هذه الميزة وتفعيلها على اتفاقها الكامل مع هذه الشركة، الهدف الرئيسي من هذه الميزة هو السماح بعمليات الاتصال الهاتفية والتراسل في حالات الطوارئ، عندما تجد نفسك لا تستطيع الوصول الى شبكة هواتف محمولة طبيعية، موقع Bloomberg رصد ان هناك ميزتين اساسيتين سيحصل عليهما المستخدم، الأولى هي التراسل وارسال الرسائل من خلال تطبيق الرسائل، الثانية هي امكانية التواصل في حالة حدوث أي طوارئ مثل سقوط طائرة او غرق سفينة.

شركة Globalstar اعلنت هذا العام انها استحوذت على 70 قمرًا صناعيًا جديدًا، من اجل تقوية خدمات القمر الصناعي الخاصة بها حول كوكب الأرض، وهذا سيساعد شركة Apple بشكل كبير على تقديم خدمة الاتصال بالقمر الصناعي بشكل ممتاز، لكن على أي حال نحن ننتظر iPhone 14 يوم السابع من سبتمبر، هناك الكثير من المؤشرات من المؤتمر ان الشركة ستعلن عن امكانية التواصل مع القمر الصناعي في هذا المؤتمر فلننتظر ونرى.

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