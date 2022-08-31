شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويوتا" تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شركة "تويوتا موتور"، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 730 مليار ين (5.6 مليار دولار) لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة.

وذكرت الشركة ، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنها تهدف إلى بدء إنتاج البطاريات بين عامي 2024 و 2026 وستنفق شركة صناعة السيارات حوالي 400 مليار ين على منشآت في اليابان، بينما سيتم تخصيص 325 مليار ين لمصنع تويوتا في ولاية كارولينا الشمالية.

وتأتي خطة الاستثمار في الوقت الذي تكثف فيه شركات صناعة السيارات الكبرى جهودها في مجال السيارات الكهربائية وسط تشديد اللوائح في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتباس الحراري.

وتخطط ولاية كاليفورنيا لحظر مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بما في ذلك السيارات الهجينة بحلول عام 2035، وهي خطوة يمكن أن تمتد إلى بقية الولايات المتحدة وتؤدي إلى سباق تطوير السيارات الكهربائية بين شركات صناعة السيارات.

وقالت شركتا (هوندا موتور) و(إل جي إنيرجي سوليوشن المحدودة) يوم أمس الأول الاثنين إنهما تخططان لإنفاق 4.4 مليار دولار لإنشاء مشروع مشترك في الولايات المتحدة لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية.