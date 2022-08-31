شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح الآن للمستخدمين إضافة "الإيموجي" Google Docs .. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل ردود فعل الرموز التعبيرية إلى Google Docs في أبريل من هذا العام، وأعلنت الشركة الآن عن اختصار جديد سيمكن المستخدمين من إدراج رمز تعبيري بسهولة أثناء الكتابة، وباستخدام هذه الميزة الجديدة، لن يضطر المستخدمون إلى نسخ الرموز ولصقها من أماكن أخرى في المستند.

وقالت جوجل في إحدى المدونات: "بناءً على ميزة تفاعل الرموز التعبيرية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، يمكنك الآن التعبير عن نفسك بطريقة جديدة من خلال البحث عن الرموز التعبيرية وإدراجها مباشرة بما يتماشى مع النص الخاص بك في محرّر مستندات جوجل".

ويمكن للمستخدمين بسهولة إضافة رمز تعبيري مباشرة بما يتماشى مع النص في Google Docs. لاستخدام هذه الميزة ، سيتعين على المستخدمين كتابة "@" متبوعًا بواصف ، مثل "smile".

شرح: كيف ستسمح جوجل قريبًا للمطورين بإنشاء تطبيقات Andriod التي تعمل على أجهزة متعددة

يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى القائمة المنسدلة للرموز التعبيرية وخيار التنقل في كتالوج الرموز التعبيرية بالكامل عن طريق كتابة "@:" أو ":"، بدأت الشركة طرحًا تدريجيًا لهذه الميزة الجديدة ومن المتوقع أن تكون متاحة للجميع في الأيام الخمسة عشر القادمة.

قدمت جوجل مؤخرًا ميزة جديدة لـ Docs. باستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكنك تعيين عنصر قائمة تحقق لنفسك أو لزميل سيظهر بعد ذلك في قائمة مهام الشخص المسؤول، عند إجراء عمليات تحرير على عنصر معين في المهام، مثل تغيير العنوان أو تاريخ الاستحقاق أو حالة الإكمال، ستظهر هذه التحديثات في المستند، والعكس صحيح.