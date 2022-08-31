شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تسعى لامتلاك ما بين 45-50 مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد، إن رحلة التنقل الإلكتروني في الهند تسير على خطى سريعة، حيث يقدر عدد المركبات الكهربائية (EVs) بـ 45-50 مليونًا بحلول عام 2030، ونظرًا لأن النظام البيئي للمركبات الكهربائية ينضج بوتيرة سريعة، فإن العامل الحاسم فى الاعتماد المركبات الكهربائية هو التوافر الجاهز لأجهزة الشحن البطيئة والسريعة مما يضمن سهولة الوصول إلى الشحن الفعال والفعال من حيث التكلفة ، وفقًا لتقرير KPMG في الهند.

وأضاف روهان راو، الشريك في M&A Consulting ، KPMG في الهند: "لقد سار تطوير شبكة شحن قوية جنبًا إلى جنب مع التبني السريع للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، ونعتقد أنه من المتوقع حدوث اتجاه مماثل في الهند"، وستختلف تقنيات الشحن باختلاف قطاعات المركبات وسيتم نشر حلول الشحن العامة والخاصة لخدمة شرائح العملاء المختلفة وحالات الاستخدام ، وفقًا للتقرير.

وتابعت أن "2Ws و 3Ws هي الأنسب لشحن التيار المتردد البطيء، ومن المرجح أن يكون تبديل البطارية هو النموذج الأكثر انتشارًا لحالات الاستخدام التي تتطلب تحولًا سريعًا في الشحن"، ومن المحتمل أن يكون لدى السوق الهندي شبكة كثيفة من أجهزة الشحن الخاصة والعامة العاملة بالتيار المتردد وشواحن التيار المستمر لتكون مقصورة على الحافلات وعدد قليل من حالات الاستخدام لـ 4Ws و LCVs.

ووفقًا للتقرير، من المرجح أن تختلف التوقعات من الشحن في المنزل / مكان العمل عن الشحن على الوجهة أو الشحن أثناء التنقل والذي سيختلف عن شحن الأسطول، وأظهرت النتائج أن "الشراكات الإستراتيجية للعقارات وقابلية التشغيل البيني بين شركات CPOs / مقدمي الخدمات ضرورية لتعزيز عروض العملاء".