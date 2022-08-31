شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone وiPhone 13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرًا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يأتى بالعديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، وفيما يلى نقارن بين iPhone 13 Pro وNothing Phone (1) لمعرفة ذلك:

هاتف Nothing Phone (1) الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

هاتف iPhone 13 Pro: الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.