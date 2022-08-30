شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتيح التسوق عبر التطبيق فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع ذا فيرج إن واتساب أصبحت على وشك تحقيق حلم سعت إليه منذ وقت طويل، حيث بات باستطاعة المستخدمين في الهند الآن التسوق وشراء مواد البقالة دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، أعلنت شركة ميتا مالكة واتساب عن تكامل جديد مع شركة JioMart الهندية للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين من خلال ذلك إرسال رسالة «مرحباً» إلى رقم معين، وبالتالي يتم توجيههم للتسوق داخل التطبيق.

وتبدو تجربة التسوق هذه مألوفة، وهي قريبة من تجربة Instacart غيرها من خدمات التوصيل المتوفرة منذ سنوات، ولكن هنا لا يوجد تطبيق آخر، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لواتساب.

وقال التقرير إن ميتا مقتنعة بأن المراسلة التجارية تشكل جزءاً كبيراً من النهج الذي ستتبعه واتساب لتحقيق المال مستقبلاً.

وتعتبر المراسلة التجارية مجالاً يحمل زخماً حقيقياً، وستكون التجارب المعتمدة على المراسلة على هذا النحو الطريقة التي سيفضلها الناس والمتاجر للتواصل خلال الأعوام القادمة، حسبما قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة واتساب، وذلك من خلال منشور على منصة فيسبوك المملوكة لنفس الشركة أيضاً، حيث أعلن فيه عن الشراكة مع JioMart.

ويمثل الاندماج مع JioMart في جزء منه دردشة بين المشتري والمتجر، وفي الجزء الآخر متصفح داخل التطبيق، لكنه يحتوي على كل شيء من اختيار السلع إلى الدفع والتوصيل، وكل ذلك داخل واتساب دون الحاجة إلى الخروج منه.

ويبدو أن شركة ميتا تسعى في النهاية إلى جعل واتساب مثل تطبيق وي شات الصيني الذي يستخدمه الناس لإجراء كل شيء تقريباً في حياتهم.

ويستطيع مستخدمو وي شات دفع أجرة منزلهم في التطبيق، وشراء تذاكر الحفلات، والدفع مقابل الطعام، وفعل الكثير داخل التطبيق أيضاً. ولا شك أن أية منصة تستطيع أن تستهلك هذا القدر من حياة الناس أن تحقق ثروة مالية من خلال أجور وعمولات إجراءات الدفع، بالإضافة إلى الإعلانات والدعايات.

ولم تستطع أية منصة أن تقترب مما حققته وي تشات، لكن واتساب مؤهلة أكثر من غيرها لإجراء ذلك، بما أنها لديها أكثر من ملياري مستخدم.

وتعتبر الهند أكبر سوق لواتساب، حيث لديها هناك 400 مليون مستخدم تقريباً. كما أن واتساب تطبيق مجاني ولا يستهلك الكثير من البيانات.