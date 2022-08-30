شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تعين روبوت امرأة فى منصب الرئيس التنفيذى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت شركة صينية روبوتًا كرئيس تنفيذي لها، وهذه الشركة تسمي NetDragon Websof ، والتي تطور العمل علي ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول.

وأعلنت شركة " NetDragon" عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد السيدة، "تانج يو"، مما يجعلها أول روبوت في العالم يشغل منصبًا تنفيذيًا.

"تانج يو"، هو روبوت بشري افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة الفرعية، لشركة "Fujian NetDragon Websof".

وكرئيس تنفيذى، وسيكون تانج يو في طليعة "قسم التنظيم والكفاءة" في الشركة.

وسيكون الروبوت مسئولاً عن الإشراف على العمليات في شركة الألعاب والميتافيرس الصينية الشهيرة.

وقال الدكتور ديجيان رئيس مجلس إدارة شركة" NetDragon": "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركات، ويمثل تعييننا للسيدة تانج يو التزامنا باحتضان استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الطريقة التي ندير بها أعمالنا، وفي النهاية دفع نمونا الاستراتيجي المستقبلي".

وستعمل "تانج يو" على تبسيط تدفق العملية وتحسين جودة مهام العمل وتحسين سرعة التنفيذ، وستعمل أيضًا كمحور بيانات في الوقت الفعلي وأداة تحليلية لدعم اتخاذ القرار العقلاني في العمليات اليومية، فضلاً عن تمكين نظام إدارة مخاطر أكثر فعالية.

وسيلعب "تانج يو" دورًا مهمًا في تطوير المواهب وضمان مكان عمل عادل وفعال لجميع الموظفين.

كما أنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق metaverse في جميع أنحاء العالم 280 مليار دولار مع شركات مثل Microsoft و Meta يستثمرون فيه.

كانت الشركات الصينية سريعة في القفز على إمكانات" metaverse" في وقت سابق من هذا العام، حيث أعلنت شركات مثل Alibaba و Bytedance و Tencent أنها ستجمع مبالغ ضخمة من المال على "metaverse".