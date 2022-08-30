شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدفع بحجة جديدة لإنهاء صفقة تويتر.. والشركة ترد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرة أخرى، قدم الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، طلب لإلغاء صفقة شراء موقع "تويتر"، مستندا هذه المرة على المعلومات الواردة في شكوى مسئول الأمن السابق في الموقع.

وقال ماسك إن فريقه القانوني أخطر تويتر بـ "أسس إضافية" لإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى تلك الواردة في إشعار الإنهاء الأصلي الصادر في يوليو، فى خطاب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفقا لسكاى نيوز عربية.

وفي رسالة إلى شركة تويتر، والتي تم تضمينها في الملف، استشهد مستشاري ماسك بتقرير مسئول الأمن السابق، بيتر زاتكو، والذي شغل منصب مسئول الأمن في "تويتر" قبل أن يتم إقالته أوائل هذا العام.

زاتكو زعم في شكواه إلى المسئولين الأمريكين أن الشركة ضللت المنظمين بشأن دفاعات الأمن السيبراني الضعيفة وتراخيها، في محاولة التخلص من الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات مضللة.

وقالت الرسالة، الموجهة إلى كبير المسئولين القانونيين في "تويتر"، فيجايا غادي، إن مزاعم زاتكو توفر أسبابا إضافية لإنهاء الصفقة إذا تم تحديد إشعار الإنهاء في يوليو "على أنه غير صالح لأي سبب".

وردت شركة تويتر، على مزاعم ماسك، قائلة إن الأسباب المقدمة في إشعار ماسك غير صحيحة.

وأمضى الملياردير إيلون ماسك شهورا في الادعاء بأن الشركة كذبت عليه بشأن نسبة هذه الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على الشبكة الاجتماعية، مما يعني أنه لا يتعين عليه تنفيذ الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويمهد قرار ماسك الانسحاب من الاتفاق الطريق لمعركة قانونية عالية المخاطر في أكتوبر.