أفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني مجانًا

من منا لا يعرف تطبيق Gmail وتطبيق Yahoo كأفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني! نجحت هذه التطبيقات في إثبات جدارتها على مدار السنوات الماضية حتى الوقت الحالي، ولكن هل سألت نفسك عن وجود خيارات أخرى؟ تطبيقات يمكنها تقديم نفس الخدمات وخدمات أخرى؟ في هذا المقال سنتعرف على ستة من أفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني، اقرأ بتمعن..وستعرف ما الذي تبحث عنه في هذه التطبيقات.

مجموعة من أفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني

Microsoft outlock

هو تطبيق لخدمة البريد الإلكتروني، أصدرته شركة مايكروسوفت ليضاهي تطبيقات البريد الألكتروني الأخرى، وقد نجحت في ذلك مايكروسوفت بجدارة؛ حيث يمكنك في البداية التسجيل بشكلٍ مجانيّ وذلك بالخطوات الروتينية المعروفة، ومن ثم يمكنك الإستمتاع بكل المميزات الأساسية التي يمكنك الحصول عليها من برنامج لخدمة البريد الإلكتروني، بل ويمكنك أيضًا من خلاله الدخول على نسخة الويب من تطبيقات مايكروسوفت الشهيرة كـ word و powerpoint والتي بالتأكيد بحاجة للإنترنت لإستخدامها، كما هناك أدوات إضافية تميز هذا التطبيق؛ كأداة لتدون بها يومك وخططك التي تود تنفيذها لهذا اليوم، ولإضافة المهام التي عليك أداءها حتى تقوم بتأديتها، كما توفر تلك الآداة خاصية التنبيه للمهام أو الخطط التي أضفتها ليومك، كما يوفر إمكانية إجراء اجتماع مباشر أو مكالمة فيديو مباشرة، وبالتأكيد هناك نسخة للتثبيت على الهاتف ونسخة لسطح المكتب.

GMX Mail

هو تطبيق لخدمة البريد الإلكتروني، تابع لشركة united internet، يحتوي على العديد من المميزات المعروفة لتطبيقات خدمة البريد الإلكتروني، كاستقبال الرسائل وإرسالها، كما أنه يوفر مساحة تخزينية 2 جيجا للملفات، ومساحة غير محدودة للبريد الإلكتروني، وكميزة إضافية رائعة فهناك قسم يدعى office online يوفر ميزات كميزات برامج الأوفيس المعروفة، حيث يمكنك كتابة المستندات والملفات وصناعة العروض التقديمية وكتابة الخطابات..الخ، ولكن فقط من خلال الإنترنت، كما هناك إمكانية تغيير لون الواجهة وتصميمها وهذا شيء لطيف بعض الشيء.

Zoho mail

هو أحد مزودي خدمة البريد الإلكتروني، وهو مجانيّ كالتطبيقات السابق ذكرها، يحتوي على العديد من الأدوات الهامة والأساسية، ويمكن أن أقول أنه يتوفر به كل المميزات التي يمكن أن تحتاجها في تطبيق لخدمة البريد الإلكتروني، بداية من إرسال واستقبال الرسائل، حتى كتابة المستندات وصناعة العروض التقديمية، كما هناك إضافات أخرى كتطبيقات فرعية مثل connect و cliq الموجهة للعمل والشركات، وهناك الكثير من الأدوات المرفقة بالتطبيق والتي يمكنك إيجادها من خلال الضغط على المربع أعلى يسار الواجهة ليقوم بفتح نافذة بها كل التطبيقات الفرعية والأدوات التي يوفرها تطبيق zoho mail، كما يوجد مساحة تخزينية 5 جيجابايت؛ ويحتسب البريد الإلكتروني ضمن هذه المساحة التخزينية.

AOL Mail

ناهيك عن أنه يعتبر من أقدم مزودي خدمة البريد الإلكتروني، حتى أنه أقدم من yahoo و Hotmail إلا أنه ليس الخيار الأمثل في تطبيقات خدمة البريد الإلكتروني، لا يحتوي على الكثير من الأدوات التي يمكنك أن تجدها في التطبيقات التي سبق ذكرها، إلا أنه به أقسام للأخبار، كأخبار الرياضة والترفيه وقسم للألعاب، والذي لا أجده مثاليًا فيه أيضًا، ولم أتمكن من إيجاد أداة أساسية بارزة وواضحة غير إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وتغيير الواجهة الخاصة بالتطبيق! لذا فهو ليس الأفضل من بين هذه التطبيقات.

Proton mail

أحد مزودي خدمة البريد الإلكتروني ويعتبر من أفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني، حيث يحتوي على العديد من الخصائص، ويمتاز بتصميم بسيط ذو واجهة جميلة، ويمكنك استخدامه للتسجيل كمجهول وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تشفير من طرف إلى طرف، وبه إمكانية إضافة ملفات في قسم drive ولكن المشكلة هنا في المساحة التخزينية الصغيرة للغاية؛ حيث يتوفر لك فقط 500 ميجابايت كسعة تخزينية، ويمكنك الإشتراك في النسخ المدفوعة إذا أردت زيادة سعة التخزين حتى 500 جيجا.

Icloud

وهو مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بأجهزة شركة apple، ويعتبر مزود خدمة شامل، حيث يعدم العديد من خدمات apple التي قد يحتاجها أي مستخدم؛ مثل fine my phone و icloud drive، حيث لا يعد مجرد مزود لخدمة البريد الإلكتروني؛ فهو تطبيق متكامل، به مساحة تخزينية تقدر بـ 5 جيجابايت فقط بشكلٍ مجانيّ – عليك الدفع للحصول على أكثر – ورسائل البريد الإلكتروني تشمل مساحة التخزين التي يوفرها التطبيق.

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