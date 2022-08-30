شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب جديدة تجعل إيلون ماسك يتراجع عن صفقة تويتر بعد شكوى المبلغين عن المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك لموقع تويتر إن لديه الآن أسبابًا جديدة للابتعاد عن الصفقة البالغة 44 مليار دولار بعد شكوى المبلغين عن المخالفات، وفقاً لصحيفة businessinsider.

وأرسل ماسك إلى تويتر رسالة اليوم، قال فيها إن لديه الآن المزيد من الأسباب التي تجعله يعتقد أنه يستطيع بشكل منطقي التخلي عن عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء الشركة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وأشار ماسك إلى الكشف الأخير من المبلغين عن المخالفات من الرئيس السابق للأمن السيبراني على تويتر، المعروف أيضًا باسم المتسلل"Mudge".

قدم "Mudge" شكوى واسعة النطاق للمبلغين عن المخالفات ضد تويتر في يوليو والتي تم نشرها في الأسبوع الماضي.

واستندت حجة ماسك سابقًا للخروج من صفقته مع تويتر على الادعاء بأن النظام الأساسي يحتوي على روبوتات أكثر مما كشفت عنه الشركة.

يمثل العدد الدقيق لحسابات الروبوت الموجودة على منصة تويتر مشكلة في قلب معركة قانونية بين ماسك وتويتر، وقد وافق ماسك على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في أبريل الماضي، لكنه أعلن لاحقًا أنه يريد التخلي عن الصفقة، قائلاً إن تويتر لم يكن صادقًا معه بشأن برامج الروبوت، مما جعل ماسك يقاضي تويتر لمحاولة إجباره على المضي في الصفقة بالسعر المتفق عليه.

قال متحدث باسم تويتر: "ما رأيناه حتى الآن هو رواية خاطئة عن تويتر وممارساتنا المتعلقة بالخصوصية وأمان البيانات مليئة بالتناقضات وعدم الدقة وتفتقر إلى سياق مهم".