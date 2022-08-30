شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اكتشاف أول جسم فى حزام كايبر وكيف كانت العملية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك جسمًا يدور حول الشمس خلف بلوتو لأول مرة، وكان هذا أول جسم في حزام كايبر يتم اكتشافه على الإطلاق، وذلك في 30 أغسطس 1992، ولكن ما هو حزام كايبر وكيف تمت عملية الاكتشاف؟

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كان يُعتقد أن بلوتو هو أبعد جسم كوكبي في نظامنا الشمسي، ولم ير أي شخص أي شيء يدور في مدارات بعيدة لأن هذه الأشياء المسماة بأجسام حزام كايبر كانت باهتة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام التكنولوجيا التي كانت لديها في ذلك الوقت.

ويعد حزام كايبر عبارة عن مجموعة من الأجرام السماوية الصغيرة خارج مدار نبتون، والتي يعتقد أن العديد من المذنبات قصيرة المدى نشأت منها.كما أنه باستخدام تقنيات التصوير الرقمي الجديدة، تمكن علماء الفلك من اكتشاف عالم جديد وصغير يدور حول 4 مليارات ميل بعد نبتون.

وتم تحديد هذا الجسم الذي يبلغ عرضه 100 ميل (160 كيلومترًا) رسميًا عام 1992، وكان أخف بآلاف المرات من بلوتو، وأكد علماء الفلك الآن أن أكثر من ألفي جسم تدور حول ما يعرف الآن باسم حزام كايبر.