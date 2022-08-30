شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوكيا وإريكسون تنضمان لشركات التكنولوجيا الغربية التى تخطط للخروج من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا "نوكيا" و"إريكسون" الأوروبيتان لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات، خططًا للخروج من روسيا، للانضمام إلى عدد كبير من شركات التكنولوجيا الغربية التي تسارع للانسحاب من هذه السوق على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية ذات الصلة.

وبحسب موقع "جادجتس 360"، اليوم الثلاثاء كشفت شركة إريكسون أنها تخطط للانسحاب التدريجي من روسيا خلال الأشهر المقبلة، في حين كشفت شركة نوكيا عن نيتها الخروج من أعمالها الروسية بحلول نهاية العام، وقال متحدث باسم نوكيا: "سنحتفظ بوجود رسمي في البلاد حتى اكتمال الإغلاق القانوني".

وكان عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، إنتل وديل ولوجيتك، قد أعلنت مؤخرًا وقف عملياتها في روسيا والانسحاب منها.