شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جادجتس 360: "كوالكوم" تحقق انتصارا كبيرا على منظمى مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "جادجتس 360" أن شركة "كوالكوم" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية حققت انتصارا كبيرا على منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تقارير تفيد بأنهم لن يستأنفوا ضد حكم المحكمة الذي ألغى غرامة قدرها 997 مليون يورو على الشركة.

وأشار الموقع التقني، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الحكم كان قد صدر عن المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، والذي قالت فيه "إن المخالفات الإجرائية في معالجة المفوضية الأوروبية للقضية أثرت سلبا في حقوق كوالكوم في الدفاع".

علاوة على ذلك، ألغى القضاة الادعاءات التي قدمتها اللجنة بأن مدفوعات "كوالكوم" لشركة آبل من عام 2011 إلى عام 2016 من أجل استخدام رقائقها في هواتف آيفون، تنتهك قوانين المنافسة.

ونقل "جادجتس 360" عن مصادر مطلعة قولها "إن قرار هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي بعدم استئناف الحكم ربما يعود لإدراكها أنه سيكون من الصعب عليها الفوز في الاستئناف في كلا القرارين".