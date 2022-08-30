شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لإطلاق 46 قمراً صناعياً من ستارلينك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX أن ينطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة "فاندنبرج" للقوة الفضائية في كاليفورنيا غداً الساعة 1:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على متنه 46 من أقمار ستارلينك الخاصة بالإنترنت التابعة للشركة إلى المدار، وفقاً لموقع space.com.

وستشمل رحلة الفضاء هبوطًا صاروخيًا بعد حوالي تسع دقائق من الإقلاع، ستحاول المرحلة الأولى من فالكون 9 المكونة من مرحلتين الهبوط على طائرة سبيس إكس الآلية بدون طيار، والتي ستتمركز في المحيط الهادئ.

وقالت SpaceX في وصف المهمة سيكون هذا الإطلاق السابع والهبوط للمرحلة الأولى من فالكون 9.

وستستمر المرحلة العليا من الصاروخ في الطيران إلى مدار أرضي منخفض، وتنشر في النهاية 46 قمرًا صناعيًا من "Starlink" بعد أكثر من ساعة من الإطلاق إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وأطلقت SpaceX بالفعل أكثر من 3000 قمر صناعي لشركة "Starlink"، وهي كوكبة إنترنت عملاقة تبث خدمة النطاق العريض للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث صعد العديد من تلك المركبات الفضائية هذا العام حتى الآن في عام 2022، قد أطلقت SpaceX 24 مهمة Starlink مخصصة.

وتشكل Starlink غالبية حركة إطلاق SpaceX هذه الأيام ؛ أجرت الشركة ما مجموعه 38 مهمة مدارية هذا العام حتى الآن.

سيستمر التطور العملاق في النمو، من حيث العدد والطموح. لدى SpaceX الإذن بإطلاق 12000 قمر صناعي من Starlink، وقد تقدمت بطلب للحصول على موافقة من جهة تنظيم دولية لرفع 30.000 قمر إضافي.

أعلن مؤسس SpaceX ومديرها التنفيذي إيلون ماسك في الأسبوع الماضي، عن خطط لإرسال الاتصال إلى الهواتف الذكية باستخدام Starlink، وسيستخدم هذا المشروع جهد مشترك بين SpaceX و T-Mobile يسمى Coverage Above and Beyond، والأقمار الصناعية Starlink Version 2، وهي مركبة فضائية أثقل وأكثر قدرة من المتوقع أن تبدأ في إطلاقها العام المقبل.