شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يفقد 20 كيلو من وزنه بالصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك إنه حاول الصيام المتقطع ويشعر الآن بصحة أفضل، وذلك بعد أن تم تصويره بدون قميص ووزن زائد في الجزر اليونانية في يوليو الماضي، وفي تغريدة له، قال إنه فقد أكثر من 20 كيلو، وذلك "بناءً على نصيحة صديق له، وأشار "كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل"، وفقاً لصحيفة businessinside.

ورد على تغريدة مستخدم يسأل عما إذا كان يرفع الأوزان، قال إنه استخدم تطبيقًا لفقدان الوزن، وفي مايو غرد ماسك، إنه يستخدم الرحلات الجوية كفرصة للصيام وأن الطعام الوحيد على متن طائرته هو الفاكهة والمكسرات.

يمكن أن يتضمن الصيام المتقطع عدة طرق ولكنه غالبًا ما يعني تناول الطعام فقط بين ساعات معينة من اليوم، مثل منتصف النهار وحتى الساعة 8 مساءً.

تعرض الرئيس التنفيذي لشركة Tesla مؤخرًا لانتقادات من والده في مقابلة على الإذاعة الأسترالية قال فيها إنه طلب من ابنه تناول مكمل غذائي لفقدان الوزن، وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر في برنامج "Full Send"، إنه لا يحب التمرين ولكن "يجب أن أتدرب وأن أكون في حالة أفضل".

أضاف ماسك إن روتينه الصباحي يتألف من الاستيقاظ في حوالي الساعة 9 صباحًا والتقاط هاتفه الذكي، وقال: "سأتحول من النظر إلى هاتفي كأول شيء عندما أستيقظ إلى ممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم النظر إلى هاتفي".

في حديثه في بودكاست جو روجان إكسبيرينس في مايو 2020، قال ماسك إنه يحب "الطعام اللذيذ" ويمكنه الاستغناء عن ممارسة الرياضة، لكنه اعترف بوجود مدرب شخصي في ذلك الوقت، وقال أيضًا إنه لا يحب الجري كثيرًا، وكان يشاهد التلفاز أثناء استخدام جهاز المشي.