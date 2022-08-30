شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تكشف عن نسخة ساعتها الرياضية Watch Pro بشاشة 47 مم مسطحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل بالفعل أنها ستقيم أول حدث سنوي خاص لها في الخريف في 7 سبتمبر، ومن المتوقع أن تطلق أبل سلسلة iPhone 14 الجديدة إلى جانب طرازات Apple Watch الجديدة في هذا الحدث، وقد ظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يكشف أن الشركة قد تطلق Apple Watch Pro القوية في هذا الحدث.

ووفقًا للانشر الياباني Mac Otakara ، من المتوقع أن تطلق أبل ساعة Apple Watch Pro في هذا الحدث، ويقال إن الساعة الذكية القادمة تحتوي على هيكل كبير يبلغ 47 ملم وشاشة مسطح، ويُقال إن الطراز القياسي لـ Apple Watch Series 8 الذي لم يتم إطلاقه بعد، يتميز بمقاسين 41 ملم و 45 ملم مع شاشة منحنية، تشبه ساعة Apple Watch Series 7 الحالية.

ويضيف التقرير أيضًا أن طراز Pro من Apple Watch قيل إنه يأتي مع غلاف من التيتانيوم وشرائح S8، وتميل الشركة أيضًا إلى تقديم وضع طاقة منخفض محسّن وعمر بطارية أطول، ويشاع أن الموديلات الجديدة من Apple Watch تأتي مع ميزة جديدة تقيس درجة حرارة الجسم للمستخدم.

ويشير تقرير آخر عبر الإنترنت من Bloomberg إلى أن أبل تعمل على تضمين وظائف الأقمار الصناعية على Apple Watch، و يضيف التقرير أن أبل تناقش داخليًا إضافة ميزات القمر الصناعي إلى الساعة الذكية، يقال إن هذه الميزة مضمنة في إصدار Pro من Apple Watch والذي يقال أنه سيتم تقديمه العام المقبل.