شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر تصميمًا جديدًا لواجهة قسم ألعاب وتطبيقات Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح قسم الألعاب والتطبيقات في تطبيق Xbox للمستخدمين بتصفح جميع المحتويات والألعاب المثبتة المتوفرة لديهم والمتاحة للتنزيل، و وفقًا لتقرير جديد صادر عن WindowsCentral ، تختبر مايكروسوفت واجهة جديدة لهذا القسم بأحدث إصدار من Xbox Insider Alpha Ring.

وأدخلت الشركة بعض التغييرات الملحوظة على لوحة معلومات Xbox مع التحديثات الأخيرة، وفقًا للتقرير، فإن أحد أبرز التغييرات فيما بينها هو تضمين Discord والذي يتوفر حاليًا أيضًا فقط لأعضاء برنامج Xbox Insider.

واجهة جديدة لقسم ألعاب وتطبيقات Xbox: التوفر

يتوفر الآن الإصدار المعاد تصميمه من مكتبة ألعاب وتطبيقات Xbox كجزء من برنامج Xbox Insider. يقترح التقرير أنه من المتوقع طرح هذه الواجهة الجديدة لعامة الناس في الأسابيع المقبلة.

كيف تبدو الواجهة الجديدة

وفقًا للتقرير، أعادت الواجهة الجديدة تشكيل قسم "المكتبة الكاملة" في لوحة معلومات Xbox التي كانت "مزدحمة قليلاً" في تصميمها السابق، ويشير التقرير إلى أن التصميم الجديد يتميز "بواجهة مبوبة مع تسميات أفقية" لأنواع مختلفة من المحتوى.

كما تفصل الواجهة الجديدة قسم "الألعاب المملوكة" والذي يتضمن الألعاب التي اشتراها المستخدمون من مكتبات مثل - Xbox Game Pass أو EA Play. علاوة على ذلك، سيحتوي كل قسم على تصميم بميزات محددة لمجموعات المحتوى ذات الصلة، كما يضيف التقرير.

وفقًا للتقرير، سيتم تسمية الأقسام الجديدة - جميع الألعاب والألعاب المملوكة و Xbox Game Pass و EA Play والألعاب ذات الذهب وقسم لتطبيقات بث المحتوى (مثل - Netflix و Disney + و Spotify والمزيد).

لماذا تختبر مايكروسوفت الواجهة الجديدة؟

يتكهن التقرير بأن مايكروسوفت ربما تختبر هذا "القسم المبسط" لتضمين مجموعات اشتراك ألعاب أخرى في المكتبة في الأيام القادمة. في الآونة الأخيرة، اكتشف مستخدم Twitter أصول Ubisoft + في الواجهة الخلفية لـ Xbox.

ويقال إن مايكروسوفت تستكشف شراكة مع ناشر Assassin's Creed والتي تشبه ما تمتلكه Xbox Game Pass مع EA Play.

يتوفر Ubisoft + بالفعل كخدمة مستقلة على أجهزة الكمبيوتر ، ومع ذلك ، يمكن أيضًا شراء الاشتراك في هذه المنصة كجزء من عضوية PlayStation Plus ومتوفر أيضًا مع خدمة بث ألعاب Amazon Luna.