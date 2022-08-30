شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من نصف حجم تداول البيتكوين اليومى مزيف عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أكثر من نصف أحجام تداول البيتكوين اليومية مزيفة، حيث تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم مرة أخرى وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ووفقًا لتحليل Forbes لـ 157 منصة تداول ومنصات تشفير، من المرجح أن يكون أكثر من نصف (51٪) من إجمالي حجم التداول المبلغ عنه مزيفًا أو غير اقتصادي.

وجاء في التقرير: "نحن نقدر حجم عملات البيتكوين اليومية العالمية للصناعة كان 128 مليار دولار في 14 يونيو، وهذا أقل بنسبة 51 في المائة من 262 مليار دولار التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من خلال أخذ مجموع الحجم المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة".

تمثل Bitcoin حوالي 40٪ من سوق التشفير العالمي الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار، ووفقًا للتقرير، لا توجد طريقة حقيقية لحساب حجم البيتكوين اليومي، "حتى بين شركات الأبحاث الأكثر شهرة في الصناعة"، وكشف التقرير "على سبيل المثال، تضع CoinMarketCap أحدث تداول على مدار 24 ساعة لعملة البيتكوين عند 32 مليار دولار، وCoinGecko بـ 27 مليار دولار، و Nomics بـ 57 مليار دولار، و Messari بـ 5 مليارات دولار".

وفيما يتعلق بحجم نشاط Bitcoin الذي يتم القيام به، فإن 21 بورصة تشفير تولد مليار دولار أو أكثر في نشاط التداول اليومي ، بينما بلغ حجم البورصات الـ 33 التالية ما بين 200 مليون دولار و 999 مليون دولار، أما Binance هي الشركة الرائدة بحصة سوقية تبلغ 27٪ ، تليها FTX، مجموعة CME ومقرها شيكاغو هي الشركة الرائدة في السوق في تداول العقود الآجلة للبيتكوين.

وبعد إظهار بعض الاستقرار في الأسابيع القليلة الماضية، هبطت أكبر عملة مشفرة في العالم بيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 20000 دولار بعد الكلمة الرئيسية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واستقرت أسعار البيتكوين حول مستوى 23000 دولار إلى 24000 دولار بعد انخفاضها إلى أقل من 20000 دولار في يونيو.